Marvin Benítez, nuevo técnico del Jocoro: "El objetivo es parar esta racha de seis derrotas"

La dirigencia de Jocoro le confió el equipo al estratega nacional Marvin '"Perico"' Benítez. Desde este jueves, trabajará en el banquillo para sacar del último lugar a los fogoneros. y debutará este domingo ante FAS, por la fecha 9 del Apertura 2019.

Los jocoreños tenían hasta el 25 de este mes para elegir al sustituto de Nelson Ancheta, pero no quisieron esperar hasta el final del plazo y se decantaron por Benítez, Todo fue rápido con Benítez. Bastó con una llamada que le hizo el gerente, Marvin Hernández, para ponerse de acuerdo.

Desde ya Benítez tiene claro que no se encontrará con un paraíso en las filas de Jocoro. El plantel suma seis jornadas al hilo de no sumar. No ha podido ni dentro ni fuera de su sede. '"Pero yo siempre he creído en el dicho de que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Es momento de cambiarle la mentalidad a los jugadores y poder sacar el equipo adelante. El protagonista siempre debe ser el futbolista. Ahora el primer objetivo es parar esta racha negatitva que trae Jocoro de seis juegos al hilo con derrota'', dijo Benítez.

Jocoro será como un laboratorio para Benitez, porque será su primera gestión como entrenador principal en liga de privilegio. Recién en 2018 obtuvo su título de clase A. Antes, solo había sido interino en Águila. Por ahora, lo que más resalta en su palmarés son dos títulos al frente de la categoría de reserva del plantel emplumado.