Marvin Benítez: "Trabajamos como equipo grande pero con los pies en la tierra”

A falta de una jornada para cerrar las dos vueltas de clasificación en el torneo Apertura 2022, los mitológicos del Dragón lograron clasificarse a fase de cuartos de final en su primer torneo liguero tras su retorno a la primera división. Los escupefuego comparten primer lugar con Águila, ambos con 17 puntos, pero con una diferencia de goles menor a de los pajarracos, dato que les otorga por ahora la segunda casilla del grupo "A".



Pese a ello, para el técnico de los verdolaga, Marvin Benítez, estar compartiendo por el momento la cima con el otro equipo de San Miguel refleja plenamente la labor que han hecho en estas nueve jornadas del torneo liguero, donde han sumado siete partidos sin perder luego de un inicio incierto.



“Estar líderes en la liga son cosas del fútbol, uno piensa siempre en el trabajo, en la disciplina, nosotros (como Dragón) en ningún momento pensamos ser líderes a estas alturas del campeonato ya que nosotros estamos más enfocados en sumar puntos y tratar de tener un buen colchón de puntos para el siguiente torneo”, comentó Benítez sobre el estado de su plantel en el Apertura 2022.



Sobre las claves que ha encontrado en el camino para estar en la cima de la tabla de su grupo, "Perica" Benítez admite que “hay muchos factores que han influido en el rendimiento del equipo, la más importante es el apoyo de nuestro presidente, don René Ventura, luego está la disciplina, el trabajo que ha existido dentro y fuera de la cancha, son las más importantes que han encajado al equipo", aseveró. "Nos ha tocado trabajar fuerte, implementar un sistema de juego acorde al plantel que tengo y comprometidos con esta institución, sabíamos que éramos los benjamines de la liga, muchos nos criticaban, nos daban como muertos antes de comenzar el torneo y después de dos derrotas al hilo y eso nos ha motivado mucho a todos, al plantel y cuerpo técnico."



Sobre sus retos en el banquillo, Benítez confesó que es "tratar de conjuntar al equipo mejor, lo viví como futbolista activo y no siempre lo he dicho, pero me gusta vivir del presente y no del pasado, de la historia, estamos en una institución que es igual o mejor que un equipo grande, Dragón no es un equipo chico, tiene tres títulos nacionales en primera división que los alcanzócon muchk esfuerzo, Dragón tiene nombre y lo que ha ganado lo ha hecho por mérito propio, de esfuerzo y sacrificio; ahora intentamos no solo ganar, también buscamos hacer un buen fútbol, ser un equipo ordenado en todas las líneas y estamos orgullosos de este equipo.”



LO QUE SE VIENE

Dragón se enfrentará este domingo en el estadio Barraza a sus primos del Águila, el derbi migueleño 81 en su historia guarda un morbo especial, dirimirá al ganador del grupo "A" y tendrá la ventaja de localía en sus próximas dos series de postemporada; pero antes, Benítez debe lidiar con ciertos factores que a su juicio, carece su plantel por el momento.



“Siento que lo que le falta al equipo es alcanzar a tiempo la recuperación en el trabajo de la semana, hemos estado trabajando en ello, la recuperación de los jugadores físicamente es muy importante y esa labor lo quiero reconocer públicamente, es gracias al trabajo de nuestro preparador físico, el señor René Zarco, quien estuvo ante en el Firpo, estamos tranquilos, sabemos que no hemos ganado nada todavía, buscamos que el plantel se lo crea que pueden llegar más alto y estamos trabajando en ello”, reconoció el estratega oriental quien admite además que todo lo logrado deportivamente hablando por ahora es gracias a la gestión de su directiva.

“Administrativamente es admirable la labor de la junta directiva del equipo, muchos son nuevos en liga mayor y esa labor se refleja en los trabajos de este proyecto en todos sus niveles, con disciplina y trabajo, todos estamos trabajando como un equipo grande pero con los pies en la tierra”, reconoció.



“Nuestro primer objetivo al inicio del torneo era el clasificar, nos falta enfrentar al Águila y es un rival directo, una piedra en su camino ha sido siempre el Dragón, será un partido abierto donde siento que el primer lugar estará en juego, tenemos un hábito y es creer en Dios y respetando al rival. Aún no tengo favorito de enfrentar en la siguiente ronda, si quieres ser campeón debés de ganarle a todos.”



Dragón posee por momento a la mejor defensa del Apertura 2022 donde ha permitido sólo cinco goles en nueve partidos, registro que tiene su secreto.

“Tengo una defensa que viene trabajando desde la segunda división donde cuando ascendimos teníamos la defensa menos vencida de ese torneo, se le brindó la continuidad y el líder es el colombiano Kevin Moreno, tiene 23 años y es su primera experiencia en primera división, hay que destacar la labor de Felipe Amaya en la portería con su experiencia en liga mayor ha sido de gran ayuda para todos.”