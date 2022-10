Marvin Benítez: "Los medios están contentos en estos momentos"

El Dragón cayó eliminado ante FAS en los cuartos de final del Apertura 2022, resultado que para el técnico de la escuadra mitológica, Marvin Benítez, provoca que "los medios están contentos en estos momentos".

Según el estratega, declaró ese comentario "porque toda la semana pelearon, estuvieron con disgusto con el gol que le anularon a FAS en el Barraza, a ver ahora qué critican y que dicen. Somos un equipo chico pero tampoco, tienen que valorar todo el trabajo que este equipo ha hecho, nunca dieron mérito, ahora me voy triste por el momento que nos quedamos eliminados, este equipo juega bien al fútbol, y ahora creo que hay que felicitar a FAS al final porque pasó y porque el aficionado vino a apoyarlo, pero en lo futbolístico qué hizo FAS, dos goles no más y punto".

"La perica" aseguró sentirse triste por el resultado por el trabajo demostrado por su equipo durante todo el torneo, aunque añadió que se siente orgulloso de su grupo.

"Me siento triste porque el equipo juega fútbol, no tiene miedo en ninguna cancha y siempre vamos a buscar el arco rival, lastimosamente cometimos dos errores porque pienso que el penalti fue más error del árbitro y él sabrá. Estoy orgulloso de este grupo", expresó.

El timonel también reveló lo que le dijo al árbitro sobre el penal que le pitaron al FAS y que significó el empate parcial en la serie, además de la repetición del tiro desde los once pasos.

"(Le dije) Que Dios es justo, tarda pero nunca olvida y lo que hicieron ahora es injusto, no había necesidad, pero pienso que prevaleció lo que el técnico habló toda la semana, ahora que hable y que diga la realidad, que quién fue mejor futbolísticamente, solo eso", declaró.

El míster añadió que "no (es justa la eliminación del Dragón), porque si hablamos futbolísticamente ustedes como medios deben valorar a dónde terminó FAS, pidiendo la hora, el penalti es rigorista, a parte que lo pita, Felipe (Amaya) se lo tapa y lo vuelve a repetir, como que esperaban que FAS anotara el segundo gol, de lo contrario si ese gol no hubiese sido, FAS no nos mete otro gol, pero al final esto es fútbol, acá no podemos echarle la culpa solo al árbitro, acá influyó mucho la presión entre semana de los medios hacia nosotros y ahora me voy satisfecho con mi equipo por lo demostrado este día.

Tras la eliminación del equipo verdolaga, Benítez espera potenciar a su equipo de cara al próximo torneo, ya que la institución tiene un gran proyecto.

"(Vamos a) Descansar, tratar de potenciar más al equipo porque el siguiente torneo tiene que ser más fuerte y con un proyecto como el que tiene la institución, este equipo siempre va a dar de qué hablar", concluyó.