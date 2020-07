Mártir Contreras espera otra oportunidad

Una lesión dejó al atacante nacional, Mártir Contreras, con un futuro incierto. Debido a una distensión colateral interna de su rodilla derecha no pudo disputar de la mejor manera el pasado Clausura 2020 y ahora espera encontrar equipo.

Mártir Contreras destacó en su paso con el Águila con quienes fue campeón en el Clausura 2019 y luego tuvo participación con El Vencedor, equipo que debutó la pasada campaña en la liga mayor. Sin embargo, el equipo tabudo cedió su categoría al Atlético Marte y ahora Contreras quedó en el limbo.

"Por el momento mi futuro en el fútbol es incierto debido a la lesión que tuve en El Vencedor. No puede jugar en el torneo y ahora sólo me toca estar esperando y teniendo la fe en Dios que esto pasará y él sabrá qué planes tiene para mí. Pues toca esperar y primero Dios salga una oportunidad para poder continuar en la primera división de nuestro país", dijo el jugador.

A pesar que El Vencedor ya no estará en primera división, siguió en contacto con el ex presidente del equipo y ahora directivo del Marte, Marlon Claros, con quien esperaba llegar a un acuerdo para estar con los carabineros. Sin embargo, tras una serie de pláticas, reconoce que no hay acuerdo.

"Veo difícil la situación del fútbol ya son muchos los factores que afectarían tanto lo económico como la otra situación que tanto uno como jugador pueda contagiarse y llevarlo a la familia. Creo eso sería muy doloroso para uno como persona o como jugador", destacó.

La dirigencia llegó a un acuerdo para que el Apertura 2020 empiece el 5 de septiembre siempre y cuando se cumplan los plazo de las fases de la apertura económica determinada por el Gobierno. Por ello que este atacante no pierde la fe en que pueda recalar siempre en la primera división.

Mártir Contreras tuvo sus inicios en el Municipal Limeño en 2012 en la liga de plata. Luego formó parte de equipos como La Asunción y Dragón hasta recalar con los emplumados en donde fue protagonista hasta alcanzar el título, pero las lesiones fueron sus penas y no renovó contrato por lo que encontró cabida con los tabudos.

En el campo

Mientras encuentra equipo, Contreras pasa el período de emergencia nacional por el COVID-19 con su familia en el Cantón El Sauce, en San Miguel, trabajando de la agricultura y ganadería.

"Lo que estamos viviendo (pandemia) no lo esperaba nadie. Nos ha venido a cambiar la vida por completo pero a pesar de todo, en lo personal he disfrutado mucho el pasar con mi familia pues hace mucho no pasaba tanto tiempo con ello. Los he disfrutado y como soy de campo, le he ayudado a mi papá en la agricultura y en la ganadería y pues salimos a la ciudad nada más cuando es emergencia y tomando las precauciones necesarias de lo contrario pues nada más trabajando y estando en casa", reconoció.

"El trabajo en la agricultura es cansado pero desde pequeño lo hacía y como dicen, lo que se aprende no se olvida, y lo que sembramos es maíz, maicillo, pipianes y ayotes para el consumo de la familia", agregó.