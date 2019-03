Mártir Contreras: "Veníamos por el gane y nos llevamos un punto valioso"

El Águila sacó un punto de oro en suelo calero tras empatar 1-1 con el Metapán en la última fecha de la primera vuelta. La figura del Águila, Mártir Contreras salió contento luego de culminar los 90 minutos y saber que amanecen líderes del torneo tras el tropiezo que tuvo Alianza en Chalatenango.

El jugador valoró el empate como valioso debido a lo hostil que es el estadio Jorge Suárez Landaverde "Sacamos un empate muy importante, sabíamos que no iba ser nada fácil, Metapán en su cancha es un rival bastante fuerte de vencer, veníamos por el gane y nos llevamos un punto valioso", dijo Mártir Contreras.



Contreras regresó a casa feliz tras volver a marcar con el conjunto oriental, el aguilucho aseguró que partidos como este le motivan a hacer de mejor manera las cosas para la recta final del torneo.

"Este gol me viene bastante bien, no había anotado en el torneo, creo que eso me va llenar de motivación", afirmó.

El gol de Contreras permitió que el Águila reaccionara luego de ser sorprendido por un gol tempranero de Gerardo Guirola, al minuto dos del primero tiempo.

El uruguayo Waldemar Acosta fue el autor de la asistencia para Mártir, quien concretó ante la salida de Luis Contreras para darle el liderato a la escuadra emplumada.