Martínez perderá parte de la cosecha

El jugador nacional, Seyed Martínez, quedó fuera del Jocoro en el pasado Clausura 2020 por lo que decidió sembrar maíz para aprovechar el parón del fútbol por el COVID-19; sin embargo, las fuertes lluvias que azotaron al país en la última semana hará que pierda parte de la cosecha.

Según comentó, será buena parte de su terreno en el cantón Flamenco en Jocoro, departamento de Morazán, el que de verá afectado. Espera que no sea muy grave la pérdida aunque hay sectores de la siembra que se han rescatado para que pueda darle el seguimiento.

"Los cultivos se han afectado por las lluvias y buena parte de la cosecha se va a perder. Debido a la situación del clima nos ha afectado porque casi todos los están inundados y las calles están en malas condiciones", dijo el nacional quien espera que el clima mejor en los próximos días para hacer una evaluación sobre lo que se podrá rescatar.

La mayor parte de esa cosecha es para consumo propio según manifestó y espera que el impacto no sea muy grande, de lo contrario deberán buscar alternativas para ayudar a su familia. Lo bueno, destacó, es que los daños sólo serían materiales pues no ha ocurrido mayor problema con la comunidad.

"Gracias a Dios no ha pasado ningún percance en la comunidad y esperamos que así se mantenga. Si bien hay personas que se han visto afectadas por las lluvias pero por fortuna no hubo personas evacuadas. No se ha podido salir de la casa porque todo está puro potrero pero confiamos en que pase para ver qué se hace ", agregó.

Después de la suspensión del pasado campeonato por el COVID-19, Martínez se dirigió hacia donde su familia para mantener la cuarentena y fue ahí donde se dedicó a la agricultura.

Sin equipo

De momento, Martínez no tiene un equipo dónde militar en la próxima temporada. Fue cesado del Jocoro a medio Clausura 2020 y si bien pudo finiquitar su deuda, está a la espera de alguna oferta para seguir en el fútbol nacional.

"De momento no tengo ningún equipo, no hemos arreglado nada y estoy esperando que llegue alguna oferta. El torneo pasado no jugué por una lesión y en casa he tratado de mantenerme en forma. La idea es seguir en el fútbol", reconoció.

Este volante nacional ya tiene el alta médica luego de estar seis meses en recuperación tras una operación de su rodilla derecha por una rotura de ligamentos cruzados. "Estamos a la espera. Ya estamos recuperados y veremos qué ocurre pero por ahora estamos en casa ayudando a la familia", destacó.