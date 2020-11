Martínez no quiere lanzar las campanas al vuelo

La afición del Once Deportivo celebró por lo alto la victoria por 2-0 que su equipo logró a costa de un Santa Tecla batallador y que les obligó a esforzarse al máximo dentro de la cancha del estadio Simeón Magaña de Ahuachapán.

Pese a ello, el mexicano Bruno Martínez no quiso lanzar al aire la idea de ser por ahora líderes del grupo B de la fase 2 del torneo Apertura 2020 aduciendo que aún es temprano para sentirse líder, aunque las matemática así lo señalan.

"(El liderato) es algo satisfactorio que nos deja hoy, pero lo que recalco y valoro es la paciencia con la que el equipo trabajó tanto en el primer tiempo como en el segundo período por los minutos en que cayeron los goles ya que no fue sencillo los primeros tramos de cada tiempo y nosotros con paciencia y tranquilidad estuvimos trabajando minuto a minuto cada tiempo del partido y así se logró sacar el resultado", resaltó el estratega de los ahuachapanecos.

Sobre las claves del triunfo ante los tecleños, Martínez Silva dijo que "ellos poblaron mucho el medio campo, pusieron tres contenciones donde (Rodrigo) Rivera trabajó bien esa zona y sus dos centrales estuvieron bien a la altura. Pero con paciencia y el pasar del tiempo en el partido fuimos sacando el resultado y eso es lo positivo que sacamos del triunfo de esta tarde.

Sobre las lesiones que viene sufriendo el Once Deportivo en las últimas fechas tras la ausencia del colombiano Abdiel Macea ante los tecleños y la lesión del nacional Josué Ascencio en el partido, el técnico norteño afirmó que "es lamentable todo eso, son circunstancias del fútbol que suceden, por allí nosotros como técnico debemos estar preparado para ello, no debemos descuidarnos diciendo que tenemos bajas o que no tenemos más jugadores disponibles porque si no nosotros mismos cuestionamos nuestro trabajo, con el jugador que se tenga hay que seguir trabajando y sacar el mejor resultado posible."

Finalmente, Bruno Martínez dijo estar preparado para trabajar los próximos dos días ante de emprender el miércoles temprano si periplo hacia Santa Rosa de Lima donde debe enfrentar al local Municipal Limeño por la fecha dos.

"Será una semana comprimida, no habrá mucho tiempo para trabajar ya que debemos preparar el juego ante Limeño en oriente, será un duro partido ante un equipo que se crece en su cancha."