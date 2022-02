Marte sufre pero gana con un penalti sobre el final ante Santa Tecla

Marte volvió a la senda del triunfo pero sufrió. Venció a un aguerrido Santa Tecla por 2-1 en un partido en el que los visitantes terminaron con dos expulsiones en el partido.

Los marcianos salían obligados por jugar en casa pero además tras una seguidilla de malos resultados que alejan a los capitalinos del objetivo.

Y aunque comenzó sufriendo las embestidas de los tecleños, Nelson Ancheta supo aprovechar para dar el golpe final a un rival que tuvo una expulsión de la que no consiguió recuperarse en el encuentro.

Tecla encontró en Jahir Barraza el delantero de punta que podía generar el gol de la apertura pero la marca de los locales no lo dejaba moverse con tranquilidad en el campo.

El partido comenzó a jugar más por los extremos donde los marcianos entendían que podían crear mejores opciones.

Pero el compromiso se volvió apretado en el mediocampo y las piernas fuertes obligaron al central Iván Barton a tomar medidas para evitar altercados.

No le funcionó a Santa Tecla la marca férrea porque antes del descanso y tras una mala marca de Anthony Roque le significó la segunda amarilla y la expulsión del encuentro al que le servían todas las ventajas a los capitalinos, que no iban a desperdiciar.

Ya en el segundo tiempo, el hombre de más era evidente y Atlético Marte tenía que aprovecharlo. Los de Ancheta adelantaron líneas y obligaban a la defensa visitante a cerrar espacios para evitar sorpresas pero no pudieron evitar el primer gol de la jornada.



GOLES MARCIANOS

El Tecla dejó espacios en defensa y al contragolpe el marciano liquidó. Enrique Rivas marcó en 48 minutos el gol y Marte tomaba otro impulso, más lanzado en ataque y con espacios ante una zaga confundida y sin respuestas tras el tempranero tanto en el complemento que, con un jugador menos, los dejaba mal ubicados en la marca.

Pero los verdiazules no bajaron los brazos tan pronto. Siguieron presionando pese a la desventaja y encontraron el empate, sorpresivamente, tras una falta dentro del área.

César Flores hizo efectivo el penalti al 77' que parecía sería la cereza al pastel para los colineros pero los bombarderos no dejaron de presionar y fruto de esa presión, a un minuto del final, el central Elio Castro se vio obligado a barrer dentro del área y el central determinó el penalti que le mereció la expulsión al defensor y el segundo penalti de la tarde en el Cusca.

Quejada no desaprovechó desde los 12 pasos y el Marte se llevó la victoria como local. Los de Ancheta vuelven a respirar.