Marte rescató el empate ante Once Deportivo

Atlético Marte rescató un empate de 1-1 ante el Once Deportivo y cedió sus primeros puntos en el estadio Cuscatlán y en el arranque de la cuarta fecha del Clausura 2022.



El Once Deportivo ganaba 0-1 a los capitalinos en el Cuscatlán y preparaba el festejo por su segundo triunfo consecutivo, pero un contacto del jamaicano Kamoy Simpson fue sancionado como penalti el cual hizo efectivo Andrés Quejada para salvar el invicto de los azules



Un disparo desde fuera del área que se coló cerca de la escuadra de Josué " Torito" Rivera parecía que definiría un partido que hasta ese momento no tuvo un claro dominador y pintaba para un empate sin goles, pero tuvo un cierre vibrante.



Para el equipo aurinegro fue una buena semana luego de su triunfo ante Limeño del miércoles en el Simeón Magaña y logró sumar como visitante.



Marte quedó con un sinsabor por segundo juego seguido. El miércoles también rescató un punto en su visita al Toledo Valle de Zacatecoluca, donde estuvo cerca de llevarse la victoria ante el Platense pero el anfitrión le sacó el empate en los últimos minutos.



"Creemos que el equipo tiene condiciones para pelear arriba" advirtió Ernesto Góchez, auxiliar técnico del Marte en la víspera del juego.



El cuadro capitalino buscaba su segunda victoria en casa luego de doblegar al Firpo en la fecha 2 con marcador de 2-1. Los azules han tenido un buen comienzo de torneo al sumar dos empates como visitante y quedarse con los tres puntos en su primer juego en casa.



Para el Once Deportivo la misión era prolongar su festejo y buscar su segundo triunfo consecutivo en el Clausura tras la victoria contra el Limeño por 3-2.



Atlético Marte presentó dos variantes. Reapareció en el equipo titular Jonathan Palma y Gil Adonay Sánchez. Quedó descartado por lesión Jorge Morán y por problemas físicos de última hora el colombiano Eduardo Rodríguez, según informó Ernesto Góchez, auxiliar técnico del cuadro bandera.



El primer aviso de Marte fue un trazo largo hacia Luis Cuesta que obligó al portero William Torres a salir del área a cortar el pase, al minuto 6.



El Once Deportivo respondió al minuto 9 con un remate de cabeza de Nahum Portillo.



La primera ocasión clara de anotar del cuadro marciano fue al minuto 11 con un remate suave de Isaí Aguilar, acción en la que los azules exigieron un posible desplazamiento, pero ni el árbitro asistente ni el central vieron falta.



Sobre el primer cuarto de hora, Enrique Rivas metió un disparo que hizo contacto con el antebrazo de un zaguero y los azules pidieron pena máxima pero para el árbitro central indicó que siguiera la acción.



El partido se desarrolló en el medio campo, donde predominó la impresición en el pase en ambos equipos y la mayoría de aproximaciones no fueron claras.



El ímpetu de ambos equipos se diluyó en el medio campo entre imprecisiones, faltas y balones divididos. Si bien al Once le costó llegar al área rival, pero tampoco pasó apuros en su portería.



El primer tiempo cerró con un contragolpe marciano que lideró Enrique Rivas, encaró al portero y metió un disparo apurado, pero en segunda instancia le quedó el balón para el disparo a Luis Cuesta pero salvó sobre linea de gol la zaga ahuachapaneca.



El técnico Rubén Da Silva reportó sus primeras modificaciones al comienzo del segundo tiempo con el ingreso del argentino Juan Ignacio Mare y Enner Orellana por Brayan Paz y Kevin Menjívar.



Marte volvió a estar cerca del gol con una aproximación por derecha con Mauricio Cerritos e Isaí Aguilar que dejó a Enrique Rivas con la opción del disparo en el área pero reaccionó a tiempo Enner Orellana para enviar el balón a tiro de esquina.



Marte se mostró muy insistente al comienzo de la parte complementaria e inquietó al portero William Torres con un remate de cabeza que pasó muy cerca del poste.



El Once volvió a generar peligro sobre el área marciana hasta el minuto 58 con un centro de Carlos Herrera que le salió hacia portería y el guardameta Ever Coto debió esforzarse a una mano para evitar el gol.