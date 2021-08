Marte hizo negocio en tierras caleras

El Metapán no pudo descifrar el cerrojo propuesto por un Atlético Marte que echó candado en la zona baja y también complicó con contragolpes. El empate 0-0 deja a los carabineros con un buen negocio mientras que el equipo jaguar buscará mejorar su definición en el torneo.



Los jaguares tuvieron el mayor gasto del encuentro, pero no tuvieron los espacios y el Marte lució con mejor propuesta.



Un arranque parejo entre dos equipos que buscaron el marco rival desde temprano. El Metapán intentó llevar la iniciativa con un fútbol asociativo con Gregori Díaz y Diego Coca, mientras que el Marte buscó con velocidad complicar a la zona baja calera.



Sobre el 25’, Jorge Morán llevó peligro con un centro por la izquerda en donde no pudo llegar con claridad David Díaz y atento estuvo el meta Óscar Pleitez para tener el balón.



Los jaguares comenzaron a tener mayor posesión de balón a partir de la media hora de juego en donde tuvieron mayores opciones para abrir el marcador. Una de ellas, al minuto 31, fue por un tiro libre de Walter Chigüila que obligó a la estirada de Matías Coloca para mandarla al tiro de esquina.



El español Díaz también lo intentó con un riflazo dentro del área qu efue bloqueado por la zaga carabinera. El timonel Ancheta pedía a sus pupilos salir y de a poco comenzaron a quitarse la presión aunque el equipo local llevaba la iniciativa.



Sobre el cierre de la primera mitad, el Metapán lo intentó con un tiro de esquina desde la derecha en donde Manuel Suárez conectó pero el balón se fue desviado de la cabaña azul.



En la parte de complemento, la tónica se mantuvo con ambos equipos moviendo sus piezas. Si bien la iniciativa la llevó siempre el equipo local, el Marte no se quedó de brazos cruzados y también arremetió ante la portería de Pleitez.



Al 76’ la tuvo el equipo bandera en una buena jugada por la izquierda. David Díaz quedó en un mano a mano con Pleitez pero el meta jaguar achicó.