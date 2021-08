Marte doblegó al Platense en el Toledo Valle y suma tres triunfos consecutivos

Atlético Marte ganó a Platense por 0-2 en el estadio Antonio Toledo Valle y logró su tercera victoria consecutiva en el cierre de la jornada 7 del Apertura 2021.



El equipo capitalino está en franca recuperación y con sus 10 puntos no solo saltó a la sexta casilla sino que se acercó a los punteros del torneo Águila y FAS que forcejean el primer lugar con 13 unidades.



Platense llegó envalentonado a la fecha 7 luego de dos triunfos consecutivos pero Marte supo neutralizar su juego por las bandas y el anfitrión tuvo problemas para acercarse a la portería de Matías Coloca.

Platense terminó jugando con 10 tras la expulsión del capitán Ronald Padilla al minuto 66 por un golpe en el rostro a Wilmer Novoa.



Al minuto 9, Novoa encaró a Nicolás Pacheco a quien trató de superar con un remate potente que achicó bien el portero y el contrarremate logró conectar de cabeza de manera incómoda ante la marca de Kelvin Hernández.



El jugador colombiano Juan Camilo Delgado, actual líder de goleo del Apertura, jugó condicionado luego de ser amonestado al minuto 16 de un partido muy parejo y de pocas emociones.



El Marte sorprendió a la zaga viroleña al minuto 24 con un desborde por derecha tras un pase de Ricardinho y de la acción surgió el típico centro al área donde apareció Edgar Valladares para rematar de cabeza de manera cómoda.



El equipo que dirige Nelson Mauricio Ancheta amplió la cuenta al minuto 41 con un remate cruzado de Wilmer Novoa.



La acción derivó de un saque de banda en el que el zaguero Ronald Padilla no pudo cortar la trayectoria del balón y cometió hasta falta sobre Ricardinho pero siguió la jugada Novoa que no perdonó y puso el 2-0.



El enojo de Memo Rivera fue evidente tras el segundo tanto en contra y para la parte complementaria hizo cambios en el esquema pero no le dieron los frutos esperados.

Al inicio del segundo tiempo ingresó el paraguayo Javier Lezcano por Rafael Burgos, Edgar Campos por Giovanni Sigarán y Edenilson Rosales por Jonathan Palma.

Minutos después entraron Marvin Aranda e Isaí Aguilar por Víctor Landázuri y Gilberto Baires.



Al 53, Henry Reyes tuvo para sentenciar con un remate cuando el portero Nico Pacheco estaba fuera del área chica y solo siguió la trayectoria del balón que se fue arriba.



En primera instancia este partido estaba programado para disputarse en el estadio Cuscatlán con la localía para el equipo carabinero, sin embargo, la primera división y las directivas de ambas instituciones decidieron invertir la localía para que el choque se llevara a cabo en el estadio Toledo Valle este domingo por la tarde.



El cuadro viroleño le ganó al FAS 0-1 en el Quiteño y al Metapán en Zacatecoluca 2-1 pero ante el cuadro azul sufrió su primera derrota como local, mientras que Marte prolongó su racha triunfal luego de ganar al Jocoro 2-1 en el Cuscatlán y al Limeño en el Ramón Flores Berríos también por 1-2.