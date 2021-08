Marte buscará su primer triunfo ante Santa Tecla

Atlético Marte no ha tenido un buen inicio en el torneo Apertura 2021. Si bien, solamente se han disputado dos fechas, el equipo bombardero ya conoce qué es perder de local. El sábado pasado cayó por 2-0 ante Chalatenango en el estadio Cuscatlán, en un partido en el que el cuadro capitalino apenas provocó ocasiones de gol peligrosas.



Anteriormente, en la fecha uno, lograron un valioso empate de visitante ante Isidro Metapán, en un partido en el que no hubo ningún gol; y precisamente contra los caleros fue que Santa Tecla, próximo rival de Marte, se enfrentó en la fecha dos del actual torneo.



Los Pericos sí hicieron valer su localía; golearon al conjunto fronterizo por 3-0 con anotaciones de Erick Rivera, Walter Torres y Eduardo Rodríguez. Los dirigidos por Rubén Da Silva dominaron totalmente el encuentro, sin presentar complicaciones y consiguieron su primer triunfo del campeonato.



Sin embargo, en la fecha uno no le fue muy bien al conjunto tecleño; perdieron por 3-1 ante FAS en el estadio Óscar Quiteño. Si Santa Tecla quiere volver a revivir su pasado reciente y ser protagonista en el fútbol salvadoreño, debe aprovechar ganar puntos de visitante, y ante Marte tiene una buena oportunidad.



Ambos equipos se enfrentaron en la primera fase tanto del Apertura 2020 como del Clausura 2021. En esos cuatro encuentros, los de La Libertad vencieron en tres ocasiones; el otro partido terminó en un empate por la mínima diferencia.



Pero Marte tiene una segunda oportunidad de conseguir puntos en el estadio Cuscatlán y hacer valer su condición de local, y aunque el panorama no se ve tan alentador cuentan en su banquillo con un entrenador con mucha experiencia: el técnico Nelson Ancheta.



“El Avión” ha conseguido buenos resultados con los equipos a los que ha tenido en el cargo en el fútbol nacional. En el torneo anterior, logró que Municipal Limeño clasificara a los cuartos de final, aunque fue eliminado por FAS en penales.



Aún es muy temprano para ver la idea de juego del profesor Ancheta en completo funcionamiento, le falta su refuerzo extranjero en ataque, Ricardinho, quien aún se encuentra en proceso para poder jugar de nuevo en El Salvador.



Sin embargo, el equipo bandera se encuentra empatado en el último lugar con Municipal Limeño, Metapán y Jocoro, y de no sumar puntos no solamente desperdiciaría en jornadas consecutivas su ventaja como local, sino que se seguiría hundiendo en la tabla, una situación que pone en peligro para el próximo torneo al conjunto de la capital ahora que volvió el sistema de ascensos y descensos.



Los tecleños, por su parte, se encuentran quintos en la tabla con tres unidades, si llegasen a ganar este partido se quedarían abajo, solamente por un punto de diferencia, de FAS, equipo que ya disputó su partido correspondiente a la fecha 3 del certamen.



El duelo entre marcianos y tecleños se jugará este martes a las 3:00 de la tarde, y las entradas tendrán precios de $5, $8 y $12.