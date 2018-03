Marte Soyapango y Apopa no fueron inscritos en el Clausura 2017 de segunda división

El Marte Soyapango y el Apopa no se inscribieron para el torneo Clausura 2017 de la segunda división, luego de no presentar la documentación suficiente al departamento jurídico de la Federación Salvadoreña de Fútbol, por lo que su permanencia en la liga de plata es una duda.Luis Pérez, secretario general de la FESFUT, confirmó la situación de estos dos equipos y aseguró que no fue permitida su inscripción debido a la falta de documentación para efectuar la misma."Efectivamente, tanto el Marte Soyapango como el Apopa no pudieron inscribirse para este torneo debido a que no presentaron los documentos requeridos, ellos tenían que hacer la inscripción luego de presentar solvencia en varios aspectos y para eso tenían hasta el 12 de enero a las 4:00 de la tarde, pero ninguno de estos dos equipos se hizo presente, por lo que no les era permitido la inscripción para el torneo", explico Pérez.El empleado de la FESFUT manifestó que este es un acuerdo tomado en diciembre pasado y que ahora ya no tiene validez ningún tipo de reclamo de parte de ambos equipos, por lo que ya queda a criterio del directorio de la segunda división que pasará con la categoría de ambos, ya que afectaría completamente el descenso para la próxima temporada."Nosotros simplemente informamos a la segunda división la situación de ellos, que no presentaron la documentación y por eso no podían inscribirse, ya será decisión de ellos que es lo que sucederá con sus categorías, si congelan sus plazas o serán descendidos automáticamente", explico Pérez, quien al mismo tiempo quiso aclarar que la situación de estos dos equipos, al igual que los tres de tercera división, es completamente diferente a la del Chalatenango, para despejar las dudas que hay al respecto."Lo que sucedió con estos equipos, los tres de tercera y los dos de segunda, es que no presentaron ningún tipo de documentación ni pagaron la inscripción, en el caso del Chalatenango fue una fianza que no se presentó, ya estaba cancelada, pero no se presentó a tiempo porque habían otros problemas con respecto a su personería jurídica, pero ellos tenían vigente todavía la fianza del año pasado, que vencía el 31 de diciembre, por lo que estaban amparados. Lo único que pasó fue no presentarlo a tiempo, pero es completamente diferente a lo que sucedió con estos equipos, que no han presentado ningún documento", expuso.