Marte Soyapango puso en venta su categoría de segunda división

Eduardo Benítez, vicepresidente del Marte Soyapango de la segunda división salvadoreña, confirmó que tomaron la decisión de vender la categoría del equipo debido a que ya no logran cumplir con los compromisos económicos requeridos, entre estos el pago de planilla de jugadores.Benítez explicó que ya no tienen el apoyo de patrocinadores. “El equipo está a la venta, la decisión es que económicamente el equipo es insostenible. El apoyo que teníamos de patrocinadores se nos retiró y no podemos continuar. Recuerde que las empresas son ganadoras y nosotros hemos tropezado tres veces y eso nos afectó”.El directivo dijo que por la categoría piden $12 mil y de no venderla el equipo no será inscrito.“Somos 16 directivos, pero solo dos nos echamos el equipo al hombro. Buscamos apoyo, pero se nos hizo difícil y por eso tardamos en tomar la decisión. Ahorita hay tiempo para que quién tome la categoría pueda inscribirlo. Nosotros ya no vamos y si nadie lo retoma se perdería la categoría”, advirtió.LE DEBEN A LOS JUGADORESEl vicepresidente del cuadro soyapaneco reconoció que hay una deuda con los jugadores y cuerpo técnico que intentarán solventarla en los próximos días. “Los jugadores están informados y hay pequeña deuda de 19 días que la vamos a solventar. Los jugadores van a recibir su finiquito”.La falta de cancha fue un costo extra para la directiva, pues pagaban por jugar en el Complejo Deportivo España. “No tenemos cancha y tuvimos que estar alquilando el estadio España”, mencionó Benítez.Según el directivo, el Marte Soyapango continuará, pero con las escuelas y las canteras, mientras se consolida el proyecto de la construcción del campo en la cancha Jorgito Meléndez.Un fuente cercana al equipo explicó que ya están informados de la situación del equipo. “Hay una pequeña deuda, ellos han sido bastante derechos con nosotros y lastimosamente no se dieron las cosas y economicamente el equipo sufrió mucho después del retiro de unos de sus fuertes patrocinadores (Alba Petróleos)”.