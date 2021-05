Marshmello abrirá la final de la Liga de Campeones

El DJ y productor musical estadounidense Marshmello fue el escogido por la UEFA y Pepsi para ambientar el show de apertura de la final de la Liga de Campeones de la UEFA en la que se enfrentarán este sábado Manchester City y Chelsea.

Su presentación, que comúnmente incluye ayudas visuales y luces para dar juego con los beats electrónicos, contará también con la colaboración de los cantantes Selena Gómez y Khalid.

“Me siento emocionado, esta presentación es la primera en su tipo, con la mezcla de deportes, música y tecnología además de los artistas que se van a presentar conmigo, Selena y Khalid, todo en un solo acto” señaló a Efe el DJ.

En su primera presentación en un evento deportivo, Marshmello buscará mostrar su bien conocido estilo musical de ‘Future Bass’ en la cancha del Estadio do Dragao, de Oporto (Portugal), escenario del duelo entre ingleses.

“El público puede esperar una combinación muy fresca de elementos visuales y virtuales que se van a integrar en la cancha de fútbol” aseguró Marshmello a Efe .

El tiempo de pandemia ha significado un tiempo de preparación musical para el DJ, que espera dar un espectáculo memorable para todos los fanáticos del fútbol que verán la final de la máxima competición de clubes europea.

“Me he concentrado en la creación de música, la mayor cantidad de música que pueda, así es como me he manejado, esta presentación también ha significado una preparación” contó.

Su presentación en la final de la Liga de Campeonoes de la UEFA da inicio a una seguidilla de proyectos, que incluye su presentación en los grandes festivales que se reactivan en EE.UU. como el Lollapalooza en Chicago, además del lanzamiento de su cuarto álbum.

“El disco saldrá un tiempo después de la presentación de UEFA, estaba trabajando en eso probablemente en todo el último año, y ahora estamos a punto de lanzarlo, estoy emocionado por todo lo que está pasando”, puntualizó.