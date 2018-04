Marlon Trejo listo para ver minutos con el Águila

El volante emplumado, Marlon Trejo, está recuperado y a la disposición nuevamente del técnico Miguel Obando luego una lesión que lo dejó fuera por tres semanas.

Luego de estar de baja 6 jornadas por causa de una lesión el volante dejó atrás la estrepitosa laceración y se integró plenamente al trabajo de grupo esperando retomar y embolsar nuevamente minutos con el conjunto negronaranja.

El mediocampista capitalino sufrió un desgarre de ligamentos colateral interno en la pierna derecha, en el partido correspondiente a la jornada 15 del Clausura 2018 ante Alianza. Dicha lesión dejó a Trejo 6 jornadas sin poder pisar el terreno de juego en la recta final del torneo.

“Me he perdido varios partidos depués de la lesión que tuve desgarro de ligamentos colateral interno en la pierna derecha, pero ya gracias a Dios eso quedó atrás. Desde la semana pasada me integré al grupo y he trabajo muy bien por el momento”, aseguró Marlon Trejo.

“Últimamente he estado haciendo trabajo completamente con el grupo., aunque los primeros días estuve nada más haciendo fortalecimiento y recuperación con el kinesiólogo. Pero ya entré al grupo y gracias a Dios no siento ninguna molestia”, agregó.

Marlon Trejo aseveró que está completamente a la disposición del estratega Miguel Obando para disputar el último encuentro de la fase regular ante Pasaquina, aunque aseguró que es un poco difícil ya que “cuando uno viene de una lesión es difícil ganar la confianza nuevamente porque empiezas de cero. El profesor observará si me toma en cuenta para este último partido ante Pasaquina. Yo estoy con la mejor disposición de jugar este encuentro”.