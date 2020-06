Marlon Trejo: "Esto nos va a servir para no llegar desde cero"

Águila fue el primer equipo en iniciar pretemporada no presencial en El Salvador tras el parón del balompié nacional en marzo del 2020 a causa de la pandemia del COVID-19.

El equipo emplumado trabaja bajo las órdenes del preparador físico argentino Wálter Gómez por medio del software de videoconferencia y reuniones virtuales zoom app desde el pasado 17 de mayo, siendo el primer equipo en implementar ese método de trabajo en el país.

Marlon Trejo, volante nacional que fue renovado por Águila tras la culminación del Clausura 2020 habló sobre la experiencia que tiene de realizar una pretemporada de manera no presencial. El mediocampista afirmó que lo más positivo de trabajar mediante zoom app es que cuando el plantel regrese a las actividades no tendrán que iniciar desde cero.

"Estamos trabajando donde cada quien tiene su espacio en la casa, el preparador físico nos ha enviado un trabajo, el cual cada día efectuamos diferentes cosas, y la verdad es complicado porque quizá no tenemos el espacio necesario para hacer los trabajos, ni el equipo, pero no es excusa, como profesionales tenemos que pensar que esto nos va servir para no llegar de cero, tener una base y hacer un inicio bueno y así evitar lesiones", dijo el volante.

Trejo también opinó sobre la posible vuelta al fútbol a más tardar en septiembre, que tendría como factor elemental los famosos protocolos sanitarios elaborados por FESFUT, la primera división y autorizados por el ministerio de salud de El Salvador.

"Espero que los protocolos presentados se puedan llevar de la mejor manera, que se pueda hacer todo al pie de la letra, y esperar que todos los equipos puedan iniciar cuando se de la vía libre; espero que todos lo podamos hacer tomando las medidas correspondientes para no lamentar nada", dijo Marlon.

NUEVOS FORMATOS PARA EL APERTURA 2020

Luego de tres meses sin actividad y que la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 obligara a las autoridades del fútbol profesional a plantearse un inicio de competencias hasta en septiembre, el formato de competencia del próximo Apertura despertó interés en muchos sectores del balompié nacional, entre ellos, los futbolistas.

Marlon Trejo sentó su postura en que sea cual sea el formato en que se vuelva, las condiciones para los equipos y jugadores tienen que ser garantizadas.

"Como jugadores queremos volver a entrenar, volver a jugar, quizá no nos importe la manera en la cual podemos regresar, ya sea en grupo o no, la verdad esperamos que si es en grupos sea bueno, sea provechoso; espero que todo sea de la mejor manera, que tomen las mejores decisiones y que se pueda efectuar el torneo, que es lo más importante", comentó Trejo.

Además, el exvolante de Luis Ángel Firpo no perdió la oportunidad para hablar sobre el papel solidario han tenido futbolistas activos y no activos en el maro de la pandemia y lluvias que afectan a gran parte de la población.

"Es lamentable ver todo lo que está pasando, espero que lo de la pandemia y lo de las lluvias pase pronto, que poco a poco volvamos a la normalidad, es bonito ver a muchos futbolistas futbolistas y exfutbolista aportar su granito de arena a la causa, le han ayudado mucha gente que en verdad lo necesita, es bonito ver a alguien que jugó, que fue conocido y que lo hemos vuelto ver para apoyar una noble causa", concluyó Trejo.