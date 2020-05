Marlon Menjívar pasa la cuarentena en El Salvador

El ex volante ofensivo del CD Chalatenango y de Luis Ángel Firpo, Marlon Ernesto Menjívar, se encuentra en nuestro país junto a su esposa Zulia Maritza, ex seleccionada de baloncesto en la Universidad de El Salvador, resguardándose de la pandemia en casa de su hija mayor cerca de Quezaltepeque, donde la cuarentena domiciliaria lo tomó de sorpresa.

El ex jugador que cumplirá 55 años el próximo mes de septiembre aseguró que por el momento está bien en casa de sus parientes esperando la oportunidad de abandonar el país cuando las condiciones sanitarias se lo permitan.

"Llegué el 10 de marzo y al siguiente día comenzaron a llevarse a la gente a cuarentena, por lo que se me ha complicado mi retorno a Maryland donde resido. Estoy viviendo acá adelante de Quezaltepeque, llegamos con mi esposa en casa de mi hija mayor Zulia Yarizell", indicó el ex referente de la media cancha de los pamperos en la década de los años 90'.

Menjívar reconoce que lo que está viviendo en la actualidad es difícil de digerir, más cuando advierte que los momentos de país que estamos viviendo no son los mejores para intentar superar la pandemia.

"Uno desearía que las cosas internas del país se logre solventar para bien de todos, sabemos que la situación sanitaria en el país está complicada", advirtió el jugador originario de Aguilares y que dejó su estela de buen fútbol en Chalatenango donde debutó en la temporada de 1985 y donde fue la bujía del equipo alacrán por espacio de cuatro años antes de pasar a las filas de Firpo a finales de esa década.

Menjívar radica desde muchos años en los Estados Unidos, específicamente en el Estado de Maryland en la Costa Este de la Unión Americana donde fundó una academia de fútbol la cual está adscrita a la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (USSoccer) pero que por la emergencia del COVID-19 que azota también al país del norte ha dejado de funcionar en una etapa del año donde la competencia entre los juveniles estaría en pleno desarrollo.

"Las ligas están programadas para comenzar entre marzo y abril pero la mayoría de las ligas por no decir todas las han suspendido por la pandemia, los torneos fueron cancelados y las ligas asociadas a las USSoccer están pendientes de cuándo se podrán reprogramar conforme a lo que diga la pandemia", aseguró el también técnico de fútbol quien no puede disimular su preocupación por la inversión que genera mantener activo a muchos niños y adolescentes de Maryland y sus alrededores.

"A nivel del desarrollo de la academias creo que van a terminar por decidir no jugar más la Liga Sprint (Liga de Primavera) la cual se realiza entre los meses de marzo y junio y jugar posiblemente la Liga Fall (Liga de Otoño) que se realiza entre julio y agosto para iniciar en septiembre y finaliza en noviembre, pero las academias del área metropolitana de Virginia, Washington DC y Maryland (DCMV) que serían aproximadamente unas 400 a 500 academias solo de dicha área están a la espera de la cancelación ya que el tiempo disponible para reiniciar la liga Sprint la darán por clausurada por parte del Ministerio de Salud de la región Este del país", explicó el ex seleccionado nacional.

CON LAS MANOS ATADAS

El ex jugador pampero, quien sumó 28 goles a lo largo de su carrera profesional en primera división, explicó sobre las líneas de mando a las cuales se debe de regir toda academia de fútbol existente en los Estados Unidos al detallar que "a través del Gobernador de cada Estado han prohibido, cerrado cada academia y dando a conocer las disposiciones sanitarias pertinentes, de no ser así el responsable de declarar suspendidas las actividades deportivas es cada liga de expresar sus decisiones avaladas por el USSoccer, algo que por el momento las propias academias de fútbol existentes no tienen valor sus opiniones por ser un problema nacional de salud", externó.

Marlon Menjívar dijo que "mi academia se llama Academia ESSA que en inglés es El Salvador Soccer Academy que está ubicada en Maryland, la misma por el problema sanitario actual dejó de funcionar desde mediados de marzo, tenemos aproximadamente 7 equipos con unos 150 entre niños y niñas de Maryland, tenemos desde el 2005 ya 15 años de ardua labor", explicó el responsable directo.

Con más de 240 partidos oficiales de liga sobre su espalda como jugador profesional en nuestro país, Menjívar reconoce que toda academia de fútbol en los Estados Unidos reportará pérdidas económicas incalculables a raíz del parón sanitario y que las repercusión que tenga posterior a la pandemia es un tema aún no evaluado pero que podría ser mayor que el impacto económico.

"Lo económico es complicado porque la Academia se sostiene de los ingresos que se generan a través de los servicios que se les vende a los padres de familia en cuanto a competencias de los torneos, ahora que hay incertidumbres los padres están sin trabajo por la misma situación. Habrá que esperar cómo evoluciona esto porque debemos coincidir con el tema de salud, la reactivación económica junto a la reactivación deportiva que es difícil pronosticar", advirtió.

Sobre los costos que podría sufrir su fuente de ingreso, Menjívar es sincero al responder que es algo que no puede cuantificar.

"No hay manera de hacerlo porque por ejemplo hay siempre para un equipo con niños entre 8 a 10 años el costo es diferenciado ya que los niños entre 15 y 17 años tienen más entrenos, más competencias y el costo es mayor", explicó. "Estamos hablando de costos que oscilan entre un equipo de 10 jugadores y la liga como ejemplo cuesta $1000 dólares su participación, entonces el costo sería de $100 dólares por cada jugador para cubrir los gastos, pero hay muchos factores y un sin fin de variables que se hace imposible determinar una cuota fija entre cada alumno por la fluctuación de los costos que hay entre las siete niveles que tenemos en la Academia ", indicó el ex futbolista de Aguilares.

Menjívar dejó también su huella de buen fútbol en la selección nacional donde aportó sus amagues, regates y asistencias junto a Mauricio Cienfuegos hasta que una lesión en una de sus rodillas lo marginó del fútbol competitivo; ahora su mayor preocupación es intentar retomar ese compromiso de enseñarle a los niños y jóvenes de su comunidad al Este de los Estados Unidos.

"Realmente estamos en una situación histórica que nadie se esperaba y que lastimosamente lo que realmente pasará es que perderemos todos, empresas grandes, medianas y pequeñas. El trabajador individual, todos vamos a perder algo económicamente, será un 2020 complicado, el sostenimiento del personal que anda por allí en ocho personas (cuatro administrativos) sin recibir ingresos porque uno como dueño de un negocio habría que valorar para poder visualizar el impacto económico que tendrá esta cancelación", externó Menjívar quien cuenta entre su personal a cuatro entrenadores los cuales reconoce que el cierre a muchos no les afectará ya que "muchos de ellos tienen su trabajo en el día y en la Academia están trabajando a medio tiempo y los que están con nosotros."

Sobre su retorno a casa, Marlon Menjívar dijo que "estamos valorando el momento oportuno para salir, estamos en contacto directo con la Embajada pero sus vuelos son hacia Houston y de allí debemos esperar viajar hasta Maryland, por esa razón no hemos tomado en consideración los otros vuelos que han salido con la esperanza que esperamos que todo esto mejore para poder salir de manera normal más la espera de conocer el informe del Ministerio de Salud de la región para poder reiniciar los entrenamientos para la próxima liga en septiembre."