Marlon Cornejo y la experiencia necesaria en Santa Tecla

El Santa Tecla no pasa por un buen momento. A pesar de tener objetivos altos en el torneo anterior, el equipo colinero quedó ubicado en décimo puesto de la tabla y no consiguió clasificar a los cuartos de final.

El cuadro tecleño quiere volver a su época de gloria y pelear otra vez por disputar un título, y con la dirección del técnico Daniel Bartolotta, el Santa Tecla ha apostado por este objetivo.

Pero lo peculiar de la apuesta es que sacaron a 11 jugadores del equipo para este Clausura 2022. El técnico ha apostado por una mezcla entre reservistas y jugadores experimentados para volver a pelear por la copa.

“Las expectativas son llevar al Santa Tecla a la mejor posición posible, vamos a tratar de pelear por el campeonato y algunos piensan que puede ser descabellado, pero la unión entre la juventud y un poquito de experiencia nos va a llevar a conjugar y a llevar a buen puerto, si no me quedaría en casa; yo no vengo a perder el tiempo, sinceramente”, expresó el timonel uruguayo.

Y es acá donde entra Marlon Cornejo. El volante es uno de los pocos referentes históricos que tiene el conjunto verde en sus filas, además de contar con una gran trayectoria en la primera división nacional. Cornejo es uno de esos jugadores que ya conocen qué es ganar un título con el Santa Tecla.

¡Casi listos para iniciar el Clausura!������#VamosTecla pic.twitter.com/FLbvaZk6Yd — Santa Tecla Fútbol Club (@santateclafc) January 9, 2022

Marlon logró conquistar en tres ocasiones distintas el campeonato de liga (Clausura 2015, Apertura 2016 y Clausura 2017), aunque en los últimos años, una lesión en la rodilla le ha causado que se perdiera muchos partidos con Alianza y Limeño, parece haber dejado atrás esas molestias.

En el torneo Apertura 2021, el mediocampista tuvo acción en 1239 minutos, distribuidos en 18 partidos, en los que 15 fue titular, incluso llegó a marcar un golazo ante el FAS en el Quiteño. Fue tomado en cuenta tanto por Rubén Da Silva como por Rodolfo Góchez.

En su segunda etapa con su equipo, Cornejo será importante para transmitir su experiencia y ese sentimiento de pertenencia al resto de compañeros y devolver al Santa Tecla entre los equipos que peleen por el título.

FICHA

Nombre: Marlon Cornejo

Data: San Salvador, 14 de septiembre de 1993

Edad: 28 años

Posición: volante.

Trayectoria:

Santa Tecla (2014-2018; 2020-)

Alianza (2018-2019)

Limeño (2019-2020)



Palmarés:

Santa Tecla:

Clausura 2015

Apertura 2016

Clausura 2017