Marlon Cornejo será baja con Santa Tecla

Marlon Cornejo, mediocampista del Santa Tecla y tricampeón con este equipo, estará fuera de las canchas por una lesión sufrida en su rodilla el domingo pasado, en el empate 1-1 con Alianza por la fecha tres del Apertura 2017.Corrían 10 minutos de partido ante los albos en el Cuscatlán cuando una mala movida en una jugada circunstancial dejó al mediocampista de 26 años en la grama, quejándose de un fuerte dolor en su rótula derecha.Esta semana los médicos del club tecleño le confirmaron la mala noticia. "Me he estado haciendo unos estudios y es una distensión de ligamentos y lo mínimo que voy a estar fuera es de dos a tres semanas recuperándome", comentó el nacional.El jugador del actual monarca del fútbol mayor dijo que debe esperar que la inflamación en el área lastimada baje, para de esa forma iniciar su rehabilitación."Ahorita no puedo hacer nada; estamos con medicamento pero la rodilla está bien inflamada y debo esperar a que me baje (la inflamación) para hacerme otros estudios y descartar otro tipo de lesión", expresó el volante diestro.Sin embargo, el jugador perico no pierde los ánimos y espera volver pronto a las canchas y "más fuerte":Una fuente del equipo confirmó que el defensa central Roberto Domínguez estará de vuelta para el fin de semana, en el compromiso ante el Audaz de Apastepeque.El potente zaguero de 20 años fue baja en la pasada jornada ante el Alianza debido a una operación en que le extrajeron una muela.Al menos su retorno es una buena noticia ante las otras bajas confirmadas para el domingo, como el caso de Bryan Tamacas, expulsado en esta fecha.Marlon Cornejo habló sobre la dificultad de jugar incompletos. "Tenemos bastantes lesionados y otros sancionados y nos está afectando esa situación. Lo bueno que hay jugadores que juegan en distintas posiciones y lo hacen de buena manera", puntualizó.