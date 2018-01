Marlon Cornejo quiere jugar la Liga de Campeones de CONCACAF con Santa Tecla

El Santa Tecla echó de menos a Marlon Cornejo, delantero nacional, en la etapa final del Apertura 2017, pero todo indica que el jugador está cerca de volver a las canchas.

No lo pudo tener en la final ante Alianza porque estaba en su proceso de recuperación, luego de haber sufrido una rotura de ligamento cruzado anterior.

Ahora el atacante ya entrena con el grupo y espera tener el alta médica para poder jugar desde este 15 de febrero próximo. Su objetivo es llegar a tiempo para la serie contra el Seattle Souders de la MLS, por el el torneo de la Liga de Campeones de CONCACAF.

"Estoy muy contento por cómo ha evolucionado la lesión. Me perdí todo el torneo pasado, pero ahora ya falta menos para jugar. Tengo que entrenar de lleno con el equipo por un mes para ir asimilando el terreno de juego e ir haciendo los movimientos. Estamos trabajando para llegar al torneo de CONCACAF. Para mí será mi segunda participación en un torneo regional", declaró el atacante.

Cornejo reconoció que ha vivido "la lesión más temida por todo jugador" y confesó lo mal que lo pasó a finales del año pasado.

"Llegaba a mi casa en las noches y me ponía a llorar porque yo quería jugar la final. De esto vivimos, el fútbol es algo que a nosotros nos llena de satisfacción. Si estamos jugando, estamos bien. El estado de ánimo depende mucho del fútbol. Creo que por lo msimo han sido difíciles estos seis meses. No sentía agradable el día día. Es algo que me afectó mucho y que me costó asimilar", confesó el delantero nacional.