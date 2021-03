Marlon Cornejo: "Tenemos que plantearnos bien ante Chalatenango"

Santa Tecla tendrá la oportunidad de demostrar el buen estado de forma en su vista al Gregorio Martínez, donde lo espera Chalatenango, un equipo que está sediento de victoria. El encuentro, programado para el domingo a las 4:00 p.m. se espera que sea muy táctico.

No obstante, la mentalidad del cuadro colinero es ir y sumar puntos. Están conscientes de que El Sombrero es una cancha complicada en donde ya tienen tres partidos de no conseguir la victoria.

"Se está trabajando para sacar el resultado de una cancha que sabemos que es muy difícil, que es un rival que sabemos que juega muy bien, pero vamos a ir con nuestra idea de juego para plantearnos y sacar puntos de visita", dijo Marlon Cornejo.

El mediocampista nacional, en un análisis previo del rival, aseguró que tendrán que cuidarse de la ofensiva con la cuenta el cuadro morado, por lo que está consciente que el Santa Tecla tendrá que plantarse bien para poder optar a sumar puntos.

"Chalatenango es un rival muy difícil, sabemos que tiene delanteros rapidísimos, que hay que tratar de contrarrestar las virtudes de ellos, por las bandas son rápidos, es una cancha difícil y es de irse a plantear bien", añadió.

César Flores le dio la victoria al Santa Tecla sobre Atlético Marte en la jornada 5 de la fase 1 del Clausura 2021. Foto Milton Flores, El Gráfico

BUEN ESTADO DE FORMA

Cornejo habló de la importancia del buen estado de forma que vive el Santa Tecla en comparación al torneo anterior. A esta altura del Apertura 2020, los esmeraldas solo habían sumado 6 puntos, por lo que al contar con 9 en este certamen, el plantel está optimista de cara a la siguiente fase. Recalcó que la clave está en que el equipo encontró gol.

"El torneo pasado no jugábamos mal, pero no nos salían los resultados, no terminamos metiendo la pelota, creo que eso ha influido este torneo, han venido compañeros que han traído gol y eso es importante para la forma de como se ve el equipo en comparación al torneo pasado", concluyó.