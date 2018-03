Marlon Cornejo: “El Águila descansará de mí este torneo”

Marlon Cornejo tuvo que pasar por el quirófano debido a una rotura de ligamento cruzado anterior. Se perderá lo que resta del Apertura 2017 y tendrá que seguir el proceso de recuperación al pie de la letra para poder volver en enero de 2018.

Lleva los días contados luego de su operación. Sabe que ya pasaron 19, pero aún le restan largos meses sin tocar el balón. Admitió que es un proceso duro que jamás había vivido, pero no pierde su sentido del humor.

"Para mí es un poco difícil saber que no voy a tener actividad el resto del torneo, pero igual estoy tranquillo. Lo que toca en este torneo es recuperarnos, fortalecer los músculos que se tengan que trabajar. Para uno de futbolista creo que lo más difícil es estar afuera. El dolor de la lesión no es nada a comparación del que se siente por no poder ser parte de los partidos", apuntó el volante tecleño.

RECADO AL ÁGUILA

El volante ofensivo indicó que el Águila puede "estar tranquilo" en este torneo, pues él había convertido en un verdugo para el equipo migueleño en los últimos torneos y ahora no podrá enfrentarlos, al menos en este Apertura 2017.

"Los compañeros y aficionados del Águila se han tomado a broma mi lesión y me han dicho que van a descansar de mí en este torneo. Pero ya les dije que se preparen para el próximo año", apuntó.

Cornejo ya había tomado confianza en las filas del Santa Tecla. Incluso había tenido algunos llamados a la selección mayor. Por eso el jugador lamenta el momento en el que llega esta lesión.

"Estaba pasando por mi mejor momento. Pero como dije antes, las cosas pasan por algo. Tengo que ser fuerte mentalmente para que no me afecte. Espero recuperarme bien y volver al nivel en el que estaba para el próximo torneo", finalizó.