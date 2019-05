Mario Monge, leyenda de Alianza: “Si ganan el título marcarán historia”

El 1.º de julio de 1966 el Alianza venció 1-2 al Águila en San Miguel con tantos de Miguel Hermosilla y Mario Monge, en contra de uno de Sergio “el Tabudo” Méndez. Una de las figuras de ese triunfo y de la obtención del primer título del Alianza en la primera división fue Mario Monge, quien en esta entrevista, hace un análisis de su época en el equipo blanco y del actual plantel que se alista para disputar la final del Clausura 2019, ante el Águila.



¿Cuál es su principal recuerdo del grupo de jugadores que marcaron época en el Alianza por alcanzar en 1966 el primer título para el equipo en la primera división?

Haber ganado el primer campeonato porque jugar en San Miguel, ante el vigente campeón (Águila), fue en un partido difícil. (Con ese triunfo) comenzó la grandeza del Alianza porque perdíamos 1-0 en los primeros minutos, empatamos y al minuto 62 marqué el gol del triunfo y del campeonato. Fue un momento inolvidable.



Y todavía recordado porque significó el primer título albo...

Sí, los directivos se tiraron con todo y ropa en la piscina del hotel, fue una locura porque ganarle al Águila en San Miguel no era fácil, tenían buen equipo.



Mucho tuvo que ver en esa página gloriosa del Alianza la conformación de un plantel liderado por el entrenador Hernán Carrasco.

Indudablemente. Don Hernán vino a revolucionar el fútbol en El Salvador. Conmigo tuvo problemas al inicio porque yo estaba acostumbrado a jugar como delantero, en el ataque, pero él me comenzó a decir ‘cuando ataquemos vamos todos, pero cuando se pierde la pelota, inmediatamente sos un tercer volante’, me costó.



Eso fue algo nuevo en el fútbol salvadoreño de esa época.

Sí, yo estaba acostumbrado a jugar adelante. Discutimos porque yo le decía ‘no puedo don Hernán, no me gusta’, pero comenzamos a practicarlo en los entrenos y después me quedó para siempre que al perder la pelota automáticamente era el tercer volante.



¿Por qué este grupo fue llamado la orquesta alba?

La misma afición le dio el nombre porque llegó un momento que el equipo... bueno, jugando contra el América de México, se veía como se hilvanaba las jugadas con velocidad, precisión, seguridad, toque perfecto. Descontrolamos al América que traía a Vavá (Edvaldo Izidio Neto) que salió campeón con Brasil. Pero el Alianza comenzó con buen juego y allí comenzó la orquesta alba. Comenzó el nombre de orquesta alba porque ‘ya se conocen’, decían los aficionados.



Usted que vivió ese momento y tomando en cuenta que el plantel actual disputará su sexta final consecutiva de primera división, ¿en qué se parecen esos dos equipos?

Es bien difícil hacer esa comparación porque son dos épocas diferentes. No puedo hacer comparación porque el nuestro fue el Alianza y el de hoy es Alianza, es de darle al César lo que es del César. Lo que le he dicho a Óscar Cerén y a Víctor García (jugadores albos) es que el domingo deben entrar desde el inicio a ganar el juego. No perder ese ritmo hasta el final porque eso era lo que nosotros hacíamos. Si se baja el ritmo comienza a jugar el otro equipo y eso es lo que no se debe permitir.



Llega este Alianza sin poder concretar goles en el juego de vuelta ante el Municipal Limeño, ¿ve ansiedad?

Sí. Ya les dije que deben entrar con todo. Se ha jugado un campeonato, para eso se juega y entrena, para llegar al último juego. Allí está el éxito.



¿Considera que marcará historia este equipo si logra el título ante el Águila?

Sí, si gana comienza una nueva historia.



¿Cuál es su principal recuerdo vistiendo la camisa del Alianza y del FAS enfrentando al Águila?

El Águila siempre fue el rival más fuerte para nosotros, ¿por qué? porque quiso mantener la supremacía sobre nosotros, pero llegó el momento que el Alianza lo logró. El Alianza le ganó al Santos de Pelé, al Flamingo de Brasil, empató ante el Emelec de Ecuador, se empató con el Peñarol de Montevideo (Uruguay) que venía de jugar la Copa Intercontinental con el Real Madrid y en su paso por el país jugó contra nosotros; le ganamos al América de México. Se le ganaba a todos los equipos de Centroamérica, llegamos a mantener supremacía en el fútbol del área.



Su caso fue peculiar porque jugó en pocos equipos de la primera división, a diferencia de algunos jugadores que en la actualidad no logran identidad con sus equipos.

Depende como a uno lo traten y de la responsabilidad y disciplina que uno mantenga. Alianza para mí fue algo maravilloso, se portaron super bien conmigo los señores de La Constancia (dueños del equipo), les tengo mucho cariño.