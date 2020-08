Mario Machado: “La Liga CONCACAF será una vitrina para el Municipal Limeño”

El defensor del Municipal Limeño, Mario Machado, renovó contrato con el Municipal Limeño para el Apertura 2020 y espera aportar su esfuerzo para mantener al equipo entre los primeros lugares.

Fija su mirada en destacar con el equipo santarroseño en la próxima edición de la Liga CONCACAF, donde participará por primera vez en su carrera.

Machado confía en llegar bien físicamente al inicio de pretemporada con el Municipal Limeño “tengo una cancha cerca en la colonia y hemos entrenado con algunos jugadores, me he mantenido siempre activo, ya sea en casa o en la cancha de la colonia Belén (San Miguel). No se puede comparar el trabajo que se hace con el equipo, pero en lo personal, me he mantenido activo en casa o en la cancha”, detalló.

Fue claro en señalar, sobre la oficialización del nuevo torneo, que “contento por la decisión de los dirigentes, que habrá fútbol, espero el día que inicie el trabajo de pretemporada, para darle con todo”.

Sobre los protocolos sanitarios, manifestó que “los equipos deben estar preparados con los protocolos sanitarios, la salud es un tema delicado, si quieren que el torneo inicie, deben de estar preparados todos”.

Desde hace cinco años, Machado defiende los colores del Municipal Limeño, logró el ascenso desde la segunda división en el año 2016 y se mantiene en el equipo oriental hasta la actualidad “el cuerpo técnico y la directiva son los encargados de llevar los refuerzos, veo bien a los nuevos compañeros, ojalá que sumen al equipo para las dos competencias que tendremos, la Liga CONCACAF será una vitrina para nosotros, cualquier cosa puede pasar, esperamos hacer un buen torneo, pero también, aplicarnos en la liga local”, detalló.

“Me he mantenido desde el ascenso, bien mi aporte, con altos y bajos, pasé lesionado de la rodilla (lesión sufrida en el ascenso), pero me recuperé y ya todo bien”, expuso.

AMANTE DE LOS VEHÍCULOS

Machado recibió parte de un curso de mecánica automotriz hace cuatro años y desde entonces, trabaja ocasionalmente modificando su vehículo. Se declara un amante de los vehículos deportivos, sabe mucho de mecánica y pintura automotriz.

Durante la pandemia, el trabajo en un taller de mecánica automotriz y de enderezado y pintura en San Miguel se convirtió en su sustento económico. El fútbol paró, pero Machado siguió entrenando para mantenerse bien físicamente y trabajando en el taller automotriz.

Machado comentó que “estuve estudiando un curso de mecánica automotriz, pero recuerdo que en esos días, teníamos un entrenador (en el Municipal Limeño) que no nos daba mucho espacio para estudiar, por eso dejé de ir, pero tengo muchos conocimientos sobre eso (mecánica), fue hace cuatro años y desde entonces trabajo en mi carro y hoy lo hago en el taller”.

Renovó contrato con el equipo santarroseño para el Apertura 2020 y mientras el fútbol vuelve, seguirá aplicado en sus entrenamientos personales y en el taller “trabajo en un taller de mecánica y pintura automotriz, a diario me paga $15 (amigo, dueño del taller), me toca hacer todo el trabajo de reparación de vehículos; soy un amante de los carros, me gustan los carros deportivos, lo había hecho antes (el trabajo) con mi carro, no para otras personas. Modifico carros, me gusta mantenerlos bien arregladitos. Me gusta la mecánica automotriz”, aseveró.