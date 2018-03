Mario Kempes revela que pudo dirigir a la selección mayor de El Salvador

Fue ya hace 17 años pero Mario Alberto Kempes, ex seleccionado de Argentina, campeón del mundo y ahora comentarista en la cadena ESPN, confesó que estuvo cerca de dirigir a la selección mayor de El Salvador, aunque al final las cosas no se dieron.

¿Qué pasó? Kempes no lo sabe con exactitud, pero sí recuerda aquel momento."Estuve acá hace 17 años para ver si podía llegar a dirigir a la selección mayor de El Salvador. No se porque no se dio. Hablé con los federativos del momento, pero no se llegó a nada", rememora.

"El Matador" también confiesa que en la actualidad no está al tanto del fútbol salvadoreño ni de la selección. "No. No tengo referencia actual. Hace mucho que no veo jugar a El Salvador. A lo mejor lo vea en fecha FIFA de la semana que viene", dijo, pero sin saber que la azul y blanco no tiene programado partidos amistosos. Ni siquiera tiene técnico.

Ahora Kempes se enfoca en su trabajo como comentarista en Fuera de Juego de ESPN y no piensa en dirigir en el fútbol.

También habló de las posibilidades de Argentina en el Mundial de Rusia 2018, de Lionel Messi y de los favoritos en la Copa del Mundo en una entrevista exclusiva con EL GRÁFICO.