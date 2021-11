Mario Jacobo, sancionado con un partido tras la expulsión ante México

El Comité Disciplinario de la FIFA confirmó un partido de suspensión para el zaguero salvadoreño Mario Jacobo tras su expulsión en el partido ante México del pasado 13 de octubre.



Drew Fischer, el árbitro canadiense que dirigió el partido entre la selección de El Salvador y México en el estadio Cuscatlán, expulsó a Jacobo al minuto 47 cuando el zaguero cortó un avance del equipo mexicano al borde del área. Jacobo recibió la cartulina roja y se marcó tiro libre directo a favor de los visitantes.



Sobre la sanción a Mario Jacobo, el documento de FIFA señaló que fue por "negarle al equipo contrario un gol o una obvia oportunidad de marcar gol".



El zaguero central de Alianza fue convocado por Hugo Pérez para sustituir a Eriq Zavaleta que no jugó la ventana de octubre por lesión.



Para el ex árbitro Elmer Bonilla, Fischer acertó en la decisión. "Por evitar una oportunidad manifiesta de gol, estuvo bien aplicada para roja", dijo sobre la expulsión de Mario Jacobo.



"Muy bien la tarjeta roja, se cumplen los cuatro puntos: dirección y distancia a meta, control de balón y número de defensores", agregó en una explicación en sus redes sociales.



FIFA también ratificó los dos juegos de sanción para el volante Narciso Orellana, quien recibió tarjeta roja directa por parte del árbitro hondureño Said Martínez, durante el partido entre Costa Rica y El Salvador en San José.

Orellana ya cumplió un partido de los dos ya que no jugó contra los aztecas. El volante albo no podrá estar contra Jamaica el 12 de noviembre.