Mario Jacobo: "Nos relajamos en el gol"

Muchos factores pudieron jugar en contra del Alianza pero el equipo paquidermo logró resolver el marcador casi sobre lo último y en el plantel hay disconformidad por la forma en la que se sufre en los partidos.

Para Mario Jacobo, autor del gol del triunfo, al equipo le faltó concentración sobre lo último y al final terminó sacando en su jerarquía la jugada con la que llega en triunfo a cinco minutos para el final y cuando Jocoro los estaba presionando.

"Estamos conscientes que nos relajamos en el gol. Jocoro es un equipo que juega bien y presiona y nosotros fallamos en ese gol. Tenemos que estar más concentrados en los partidos para no sufrir como lo hicimos hoy", dijo el defensor.

Además agregó que "no estamos contentos. Al equipo le faltó concentración y no nos puede pasar. Fuimos superiores y no lo supimos aprovechar", concluyó el autor del tanto de la victoria en el Cuscatlán.

Por su parte, el técnico Milton Meléndez valoró los méritos de Jocoro. "No le vamos a quitar el mérito porque en el segundo tiempo salieron a buscar el marcador. En la primera parte nosotros generamos más pero el equipo permitió en una jugada el gol".

¿Qué le está faltando al Alianza? El estratega fue claro: "No estamos concretamos, estamos fallando en la definición y eso lo estamos sufriendo. Hemos tenido lesiones y ahora nos quedamos sin algunos jugadores que van a selección pero con lo que tenemos vamos a ir a jugar contra Chalatenango y no poner excusas", sentencio 'Tigana'.