Mario Jacobo: “Alianza significa todo para mí”

El zaguero central de Alianza, Mario Jacobo, brindó declaraciones al programa televisivo de la institución alba “Minuto Albo”, en el cual rememoró sus inicios como jugador profesional y su incorporación al equipo paquidermo. Jacobo es uno de los jugadores que ha llegado a debutar en el primer equipo saliendo de la reserva blanca, siendo un elemento de la casa prácticamente.

“Alianza significa todo para mí, sabiendo que me dio la oportunidad de debutar y de crecer como jugador. Ahora estamos pasando un momento muy lindo en el equipo y eso se lo debemos tanto a la institución como a los directivos cada jugador que ha estado en el equipo ”, dijo Mario.

Antes de llegar a las filas de Alianza, el joven defensor militaba en las escuelas municipales de Soyapango y cómo se dio el acercamiento para incorporarse a la reserva capitalina con tan solo 16 años de edad.

“Yo estaba jugando en las escuelas municipales de Soyapango. De ahí me llamaron a la selección, jugué en la sub-17 y el preparador físico de ese entonces era Esteban Coppia, quien había estado en Alianza y fue quien me trajo a la reserva del equipo. Tenía muchos conocidos y se llevaba muy bien con el técnico Ramiro Cepeda, quien era el entrenador del equipo mayor. Desde ese momento entré a la reserva y he estado todo este tiempo en el equipo ”, detallado Jacobo.

Precisamente con Ramiro Cepeda como técnico, Mario debutó en el Clausura 2015 con los albos. En ese torneo solo pudo jugar un partido cuando el técnico argentino aún dirigía las riendas del plantel. Ya para la temporada 2015-2016, Jacobo logró participar en 18 partidos, incluso teniendo actividad en el Apertura 2015, certamen en el que Alianza se consagró campeón con Rubén Alonso como técnico. Sin lugar a duda, la temporada 2016-2017 ha sido la de mayor actividad para el defensa capitalino, llegando a jugar 31 encuentros como titular, aparte de algunos compromisos internacionales en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Con 24 años de edad, Mario Jacobo ha tenido una competencia interna exigente, teniendo a jugadores de renombre como compañeros en la misma posición de defensa central, alternando su participación en el primer equipo.

“Pensé que iba a ser más complicado por el tipo de jugadores que había dentro del equipo con mucha experiencia, mucha jerarquía pero creo que cuando uno está convencido de que puede hacer las cosas, creo que pueden salir muy bien. Mucha gente me dice que tenga paciencia, que mi momento va llegar. Estamos con jugadores de experiencia como Iván Mancía y Henry Romero pero creo que con Clavel hemos demostrado partido a partido que tenemos la calidad necesaria para estar en el once titular ”, comunicó el defensor.

El dorsal # 5 de Alianza también ha integrado el equipo titular cuando el cuadro capitalino ha tenido que jugar compromisos internacionales de Concacaf, teniendo participación en países como Estados Unidos y México.

“Uno como futbolista tiene que estar preparado para cualquier tipo de partidos independientemente sean a nivel local o internacional, uno tiene que estar preparado al 100 y creo que los partidos que hemos jugado lo hemos hecho de la mejor manera y ha sido una gran satisfacción para mí y para el cuerpo técnico. El partido con el Red Bulls tuve un poco de nervios al ser mi primera experiencia internacional. Mis compañeros me dieron la confianza, lastimosamente no pudimos sacar el resultado positivo pero se hicieron bien las cosas ”, detalló el jugador de Alianza.

El defensor de los albos también comentó un poco acerca del tema de la vida del futbolista luego del retiro y como su familia le ha estado aconsejando en los últimos años para prepararse de la mejor manera cuando llegue el momento de colgar las botas.

“Con mi papá y mi hermana hablamos del tema ya que la carrera de futbolista no es larga. Ella me aconseja que estudie porque eso es lo que me va dar de comer en el futuro. Por el momento lo descuidado pero sin lugar a duda lo voy a retomar ”, agregó el joven de 24 años.

Ya para finalizar, el zaguero blanco recalcó lo importante que es vestir la camiseta de Alianza debido a la presión constante que el equipo en cada torneo que tiene disputa.