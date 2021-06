Mario González, fijo bajo los tres palos

Sin goles permitidos, Mario González se ha convertido en uno de los fijos en el once titular de la selección al mando del técnico Hugo Pérez y anoche confirmó que el meta de Alianza volverá a repetir en lo que será su tercera titularidad de forma consecutiva con la camisa de la azul y blanco, ahora contra San Cristóbal y Nieves.

Así lo dijo el estratega en EL GRÁFICO TV. "Mario González será el titular", mencionó. El guardameta se ha consolidado como uno de las sorpresas en esta selección aunque no ha sido tan exigido en los dos partidos anteriores. Pérez valora el trabajo del jugador y sabe que en algún momento le dará espacio a Kevin Carabantes y a Yonathan Guardado.

"Los tres son buenos arqueros. Mario va a jugar pero tarde o temprano tengo que ver a los otros dos. Para algunos de los jóvenes que traigo, que son buenos y con potencial, pero todo a su debido tiempo", agregó el estratega.

Pero además aclaró: "No me gusta decir que no pongo a alguien por falta de experiencia, no es por eso. Si tengo que debutar a alguien porque lo necesito, lo voy a hacer. Tal vez no van a estar contentos mucha gente".

La selección juega contra San Cristóbal y Nieves a las 2 de la tarde en el duelo de ida que definirá un boleto para la octagonal final.