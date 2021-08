Mario González: “Esperamos que todas las cosas se hagan en bien de la selección”

La selección de El Salvador no tuvo su mejor actuación en el amistoso del pasado sábado ante Costa Rica, un encuentro que terminó sin goles.

Sin embargo, en ese partido se probaron nuevos elementos dentro del esquema de jeugo de Hugo Pérez, y eso destacó del partido el guardameta del combinado nacional Mario González.

“La verdad es que fue importante el hecho de que habían varios jugadores jóvenes y que algunos llegaban por primera vez y era importante ver el funcionamiento del grupo, así que nada, ahora a esperar lo que se viene para nosotros”, comentó el arquero.

Sobre si los jugadores de la selección deberían concentrarse en estos días para las eliminatorias en lugar de regresar a los clubes, el portero señaló que los jugadores deben seguir trabajando de la forma en que lo han hecho en estos días, sin importar si están en sus equipos o en la selección.

“Yo creo que por allí se ha hablado que regresaremos a los clubes, pero independientemente de regresar o no creo yo que va a ser importante seguir una línea de trabajo como lo hemos venido haciendo. Creo que ya estamos contra el tiempo así que va a ser importante trabajar tanto en la selección como en los clubes, así que creo que va a ser muy bonito lo que vamos a vivir en poco tiempo, esperando que todas las cosas se hagan en bien de la selección”, comentó el guardameta en declaraciones a Selecta TV.

Por su parte, el asistente técnico de la selección, William Renderos Iraheta, coincidió con González en que el partido sirvió para probar nuevos jugadores en el combinado nacional, aunque el marcador no fuera el deseado.

“Deja un sinsabor porque primero que se quiere ganar siempre, jugar bien y aplicar lo que se trabaja, pero también enfrente teníamos un equipo fuerte de grandes jugadores, una buena selección; pero sí nos deja un buen sabor porque debutaron muchos jóvenes y otros muchachos de la liga que queríamos ver como Vigil, Kevin Reyes o Wilma y los jóvenes que ya los conocen también, así que un buen sabor en ese sentido”, dijo Renderos Iraheta a Selecta TV.

El asistente técnico también opinó sobre el tiempo de preparación para las primeras fechas de las eliminatorias rumbo a Catar 2022 y comentó que este lunes tendrán una reunión con los equipos de la Primera División para acordar una fecha para seguir con el trabajo previo al duelo ante Estados Unidos.

“La idea era continuar el día de mañana (este lunes) la preparación, pero al parecer no se va a poder porque los equipos no están prestando los jugadores, así que mañana va a haber una reunión con el profe (Hugo Pérez), Diego (Henríquez), la gente de la FESFUT y los clubes para ver qué se puede acordar y reiniciar (el trabajo) porque ya viene la eliminatoria que no es cualquier cosa”, concluyó.