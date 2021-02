Mario González, con vena futbolera

El migueleño Mario Antonio González Martínez, actual portero del bicampeón Alianza y uno de los convocados en la selección sub 23 que maneja el capitalino Hugo Pérez y que buscarán el próximo mes en el torneo Preolímpico que se jugará en Guadalajara, México una de las dos plazas a que tiene derecho la CONCACAF para asistir a los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón proviene de una familia donde el fútbol ha sido el pan de cada día.

Sobrino del ex volante de marca y hasta zaguero central de Dragón, Jorge Orlando "el Mingo " Martínez, la vida de Mario González, quien cumplirá 23 años el próximo 20 de mayo, ha estado ligada primero al amor de los colores verde y blanco del equipo dragoniano con quien jugó y lo hizo campeón de liga para hacerlo ascender a segunda división en la temporada 2012-2013 con apenas 16 años de edad y posteriormente defender a capa y espada la portería de muchos equipos emblemáticos de la zona oriental, entre ellos al Luis Ángel Firpo.

Pese a que ha escogido un puesto de por sí ingrato en el fútbol, donde un error suyo puede costarle a su equipo un partido o hasta una clasificación o el mismo descenso, lo cierto es que Mario González se enamoró del puesto de portero el cual escogió por cosas del mismo fútbol y no siguió la tradición familiar de "los Mingos" de jugar de defensa o de volante de marca como su famoso tío en el Dragón.

"Mi abuela, mi papá, hasta mi tío Orlando, todos me decían lo mismo, porqué no jugaba de defensa central, de volante de contención o de lateral y porqué me decidí jugar de portero", comentó González sobre sus orígenes de portero.

Mario confiesa que "mi historia pasa a los 5-6 años donde jugué mi primer partido y lo jugué adentro como jugador de cancha, pero en una jugada la pelota venía hacia mi y metí las manos y el árbitro me dijo que usara la cabeza o el pecho y salí llorando de la cancha por eso que consideré un regaño de parte del árbitro" recuerda González con una sonrisa.

"En ese momento le dije a mi papá que me comprara los guantes que yo portero quería ser y así fue, la siguiente vez me puse de portero y nadie me ha movido de allí desde entonces, para bien o para mal", destacó el ex seleccionado juvenil de origen migueleño.

Mario González se forjó en las categorías menores del sector profesional de la zona oriental y nunca ha ocultado su origen migueleño donde el equipo de su familia, el Dragón, se fijó en él con apenas 15 años de edad.

"Yo nací en San Miguel, en la temporada 2012-2013 fuí campeón y ascendí con Dragón, allí era suplente pero estaba inscrito, después pasé al Chaguite de Morazán en tercera categoría y luego de mi paso en Los Andes de San Joege siempre en tercera división (2014) llegué a Luis Ángel Firpo siempre en tercera, luego pasé a sus reservas, retorné a Los Andes de San Jorge donde estuve hasta el 2018 para luego ser inscrito por Firpo en primera división" recordó el seleccionado preolímpico de su trayectoria.

González llegó al Firpo en el Apertura 2018 y el primero de los 10 partidos que jugó con los pampero en ese torneo de liga lo hizo ante Municipal Limeño el 30 de agosto de ese año en el césped del estadio Ramón Flores Berríos de Santa Rosa de Lima, en el marco de la jornada ocho que ganaron los usulutecos por 2-1 y una enorme actuación del novel portero migueleño.

Con el Firpo, Mario González jugó una temporada (dos torneos cortos), sumando 32 partidos de liga y aceptando 49 goles un promedio de gol por partido si se quiere, elevado.

ASCENSO

Pero su presentación con el equipo ultralempino no pasó desapercibido y el Santa Tecla lo contrató para el Apertura 2019 donde pese a jugar solo seis partidos de liga y aceptar siete goles pudo jugar los cuartos de final ante Municipal Limeño pero el equipo periquito no logró superar al FAS en semifinales.

Al siguiente torneo González apenas defendió una vez la meta verdiazul en esa única primera vuelta que se jugó antes que la FESFUT declarara suspendida el Clausura 2020 por el tema de la pandemia del COVID-19 en nuestro país.

González Martínez arribó al Alianza para el torneo Apertura 2020 tras jugar siete partidos con los tecleños y aceptar nueve goles y alternó su puesto con Yimy Cuéllar.

Torneo inolvidable para el joven portero migueleño ya que jugó 15 de los 21 partidos que comprendía el nuevo formato de competencia de la liga (incluida la final) y donde apenas aceptó 11 goles, siendo pieza fundamental para el bicampeonato de los albos ante el Águila en esa final en que González debutaba en esa instancia.

Con Alianza el portero Mario González suma ya 17 partidos de liga y ha recibido 13 goles en casi dos torneos, sumando en el Clausura 2021 dos goles en dos partidos realizados con los albos.

En el tema de selecciones nacionales, Mario González ha integrado las selecciones juveniles desde la sub 20, pasando algunos microciclos con la selección mayor en la era del técnico hondureño Ramón "Primitivo " Maradiaga y con el técnico colombiano Eduardo Lara.

"Desde el 2016 que llegaron los profesores colombianos (encabezado por Eduardo Lara) era sub-20, desde la 20 hasta la 23 y algunos micro ciclos en mayor también cuando estuvo el primi maradiaga y con los mismos colombianos", resumió Mario por su paso con selecciones nacionales.