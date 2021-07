Mario González: "Uno se prepara para momentos así"

Mario González, portero de la selección de El Salvador, conversó en el Güiri Güiri al Aire sobre su buen momento en la Copa Oro, después de ser una de las figuras en el partido contra México en el que la azul y blanco recibió muchos elogios.

El guardameta albo fue la figura del partido en la derrota por la mínima de la Azul ante los aztecas, duelo en el que hizo dos atajadas espectaculares a Rogelio Funes Mori, de las cinco registradas en los 90 minutos en el Cotton Bowl el pasado domingo en el cierre del grupo A.

"Estoy contento con el funcionamiento del equipo, más allá de no obtener el resultado que nosotros queríamos que era ganar, pero el rendimiento del equipo fue muy bueno y estamos trabajando para tratar de mejorar en cada partido", dijo González.

Mario recibió muchos elogios en redes sociales, incluso, de comentaristas mexicanos, pero mantiene los pies sobre la tierra.

"Es lo que se escucha y algunas cosa que mi esposa me comenta pero en este momento hay que tratar de trabajar y que lo bueno sume, tratar de mejorar día a día. Uno sabe y tiene que ser muy profesional y sea lo que sea que digan para bien o mal uno debe saber interpretar todas esas cosas y para uno tiene que servir de mucho", comentó a la mesa más redonda.

El portero de la selección también opinó sobre cómo vivió los partidos en la Copa Oro y del apoyo del público para la azul en Dallas.

"Nervios no hay y lo que puede haber en algunos jugadores es un poco de ansiedad cuando está cerca la hora del inicio del partido, la verdad que sentí presión sino no jugaríamos fútbol y eso para nosotros es para tratar de convertir esa ansiedad para que en la cancha nos pueda ir bien", enfatizó.

González recalcó que gracias al trabajo y esfuerzo ha logrado superarse.

"Yo sé de donde vengo y de donde he salido, la verdad que me ha costado bastante trabajo y ha sido intenso en equipos que me ha tocado estar en la banca, uno quiere jugar y trata de esforzarse. Uno no se olvida de donde viene y para mí ha sido bastante beneficioso no solo el hecho de estar con selección y sino lo que me ha pasado en este último tiempo, uno no se tiene que olvidar de donde viene y lo mucho que le ha costado", reforzó el guardameta de 24 años.

Cristian Villalta preguntó al portero si le gritaba más a sus compañeros en el Alianza FC o a los zagueros de la selección.

"Es similar lo único que a veces en el país los estadios están algo llenos pero te logras escuchar, pero así como estaba el estadio Cotton Bowl el domingo costaba un poquito y levantar un poco más la voz. nos han pedido que estemos alertando y siempre estemos a la expectativa del equipo rival. Inglés y español ahí se cruza de todo", expresó.

Sobre el partido contra México comentó que "uno no se quiere perder partidos importantes y menos contra México, uno trata de descansar y reponer las energías para que a la hora del juego esté al 100".

De las cinco atajadas ante el Tri, el guardameta de la selección cuscatleca explicó que "uno se prepara para momentos así y tratar de resolver cuando el equipo lo necesita, por el tiempo en el que iba, la última acción fue un tiro complicado de Pulido".