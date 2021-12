Mario González: “Fue un año de desgaste entre Alianza y la selección”

Mario González, portero de Alianza comentó sobre el año futbolístico que tuvo con participación en selección nacional y la obtención del título del Apertura 2021 el pasado domingo ante Platense.

“Fue un año complicado por todas las concentraciones que tuve con selección nacional y los partidos con el equipo. A veces me tocaba viajar y al siguiente día incorporarme al equipo para disputar un partido pero son cosas para las que uno se prepara cuando le gusta el fútbol”, comentó Mario.

Hay que mencionar que, el portero de selección estuvo en más de 20 encuentros con la azul a lo largo del año y disputó las tres finales que Alianza jugó en el 2021 ante: Águila, FAS y Platense.

“Fue algo especial para mí estar en 23 partidos de selección y haber jugado las tres finales con Alianza. Es cierto que la anterior la perdimos pero por eso era importante ganarle a Platense”, opinó el guardameta albo.

A lo largo de la conversación, el portero del Alianza y de selección nacional comentó sobre la final con los panelistas de El Güiri Güiri y destacó la labor del equipo en el encuentro ante Platense para poder alzar una nueva corona en el redondo nacional.

"Sabíamos que el partido iba a ser complicado por lo que venía haciendo Platense. Tuvimos ocasiones claras que no pudimos concretar, creo que el secreto fue mantener la calma en el segundo tiempo. La clave fue tener calma en el segundo tiempo cuando ellos nos atacaron", explicó el portero de Alianza.

Mario González levanmta la copa del Apertura 2021, cortesía: Alianza FC

El integrante de los albos también remarcó que fue un partido abierto, donde Alianza gozó de varias ocasiones claras de gol que para mala fortuna de los blancos no pudieron terminar dentro de la portería rival para liquidar el encuentro.

"Duvier tuvo una ocasión que lastimosamente le sale arriba pero la verdad fue un partido bonito con un buen espectáculo entre las dos aficiones", opinó Mario.

Al arquero también se le preguntó sobre el gol que encajó Alianza al inicio de la etapa complementaria que significó el empate para el cuadro de Platense.

"En la jugada del gol no veo la pelota hasta que ya cruzó a los defensas y no me dio tiempo de reacción. Landazuri ni siquiera conectó bien el balón porque creo que no se lo esperaba", analizó González.

Hay que mencionar que Mario González cosechó su segundo título con Alianza desde que llegó al equipo capitalino a mediados del año 2020 tras la salida de Víctor García. Desde su debut con los blancos, el originario de San Miguel se ganó la titularidad con los capitalinos y ya disputó tres finales, consiguiendo dos títulos.

"Tras mi paso con Santa Tecla pensé que no iba a firmar con ningún equipo de primero pero Dios sabe porqué hace las cosas y pude agarrar ritmo en la pandemia entrenando con Meme González", agregó el portero.