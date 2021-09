Mario Elías Guevara: "Perdimos dos puntos esta tarde"

Once Deportivo perdió la oportunidad de subir a la tercera posición del Apertura luego del empate a cero que firmaron ante Marte en Ahuachapán.



El cuadro aurinegro no pudo conseguir su segunda victoria consecutiva luego de triunfar ante Metapán a mitad de semana y sigue abajo de Alianza, FAS y Águila.



"En nuestra cuenta, teníamos planeado ganar ahora. Perdimos dos puntos y se nos complica un poco porque como ustedes saben la tabla está bien apretada y ahora toca trabajar en el siguiente juego", dijo Guevara.



El cuerpo técnico del cuadro ahuachapaneco fue autocrítico al comunicar que el equipo no se desempeñó de la mejor manera en el campo de juego y que el rival supo defenderse.



"El equipo no desarrolló su mejor fútbol. El rival se vino a plantear bien, a defender y eso es valedero en el fútbol y el cero a cero se queda corto", comentó el auxiliar técnico.



Ya sobre el final, el ayudante de Carlos Romero destacó el trabajo que realizó el portero de Marte, Derby Carrillo, quien fue fundamental en algunas jugadas del encuentro.



"Tuvimos opciones claras para marcar. El portero de ellos fue figura, lo contrataron a último momento y creo que acertaron con su incorporación", agregó Mario.