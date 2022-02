Mariana Salazar : “Me sentí bien en la bici”

Muy pocos pueden presumir de ser campeón panamericano, menos serlo en cinco ocasiones. Mariana Salazar sí tiene ese lujo. En sus vitrinas hay cinco trofeos panamericanos, el último lo ganó el domingo en la pista El Cabuyal, en Costa Rica.

Es el segundo título al hilo de la cuscatleca. El año pasado lo ganó en Brasil y el domingo en Costa Rica dejó claro que en la región es la mejor en el downhill. La primera carrera del año le dejó buenas sensaciones para un año lleno de retos, como la Copa del Mundo en Francia.

La ciclista salvadoreña Mariana Salazar durante el campeonato panamericano de Costa Rica. Foto: INDES

¿Cómo se siente tras haber logrado por segunda vez consecutiva el campeonato panamericano?

¡Súper feliz! Por ser la primera carrera del año, los nervios son altos, así que muy contenta con el resultado que obtuve.

¿Cómo estuvo la competencia, quién era el rival a vencer?

El nivel estuvo alto. Colombia y Canadá eran los dos países más fuertes.

Ya conocía El Cabuyal, ¿cómo estuvo la pista en la final?

Ya conocía el lugar, pero la pista era diferente. La pista estaba muy rota y resbalosa, lo que la hizo más difícil de lo que era. Es una pista completa, con pedaleo, partes técnicas y partes rápidas. En lo personal me encantó la pista.

El Panamericano es de las primeras competencias del año, ¿cómo se sintió sobre la bici?

Sí, es la primera carrera de la temporada. Me sentí muy bien en la bici, no he podido entrenar mucho por el invierno y el trabajo, pero me sentí fuerte y eso me dio confianza para las próximas carreras.

¿Cómo sintió el apoyo de sus papás en el evento?

La venida de mis padres fue de último momento, pero me dio una alegría inmensa compartir esta carrera con ellos. Su apoyo ha sido incondicional y tenerlos a mi lado me dio una gran felicidad.

¿Considera que en este momento está en el punto más alto de su carrera?

Sinceramente, no. Tras mi última lesión me ha costado mucho retomar la confianza y vencer los miedos. He trabajado mucho para ello y es un proceso. Siento que puedo “soltar más los frenos” así que seguiré entrenando la mente y el cuerpo para lograrlo.

¿Qué competencias se vienen para usted tras el Panamericano?

La próxima carrera, es la primera Copa del Mundo en Francia (del 26 al 27 de marzo, en la ciudad de Lourdes).

¿El resultado en Costa Rica le motiva a sacar más resultados positivos para lo que viene en el año?

Si, este resultado y las sensaciones en la bici me motivan muchísimo para las próximas carreras.