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Maria Komandnaya, la modelo rusa que presentará el sorteo del Mundial

Esta periodista y modelo es toda una celebridad en su país donde acumula miles de seguidores en sus redes sociales. Mirá por qué.
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Maria Komandnaya, la modelo rusa que presentará el sorteo del Mundial

Maria Komandnaya, la modelo rusa que presentará el sorteo del Mundial

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La periodista rusa Maria Komandnaya y el exfutbolista inglés Gary Lineker serán los encargados de presentar el sorteo para el Mundial Rusia 2018 que se celebrará en el Palacio del Kremlin en Moscú.

 
 

Неуловимый! @fifaworldcup

Una publicación compartida por Maria Komandnaya (@komandnaya) el


La FIFA ha programado la gala el próximo 1 de diciembre y será conducida por el exjugador británico y Komandnaya, que aunque poco conocida en el resto de Europa, es toda una celebridad en su país donde acumula miles de seguidores en sus redes sociales.
 
 

Unconditional love �� Hit' em up

Una publicación compartida por Maria Komandnaya (@komandnaya) el


Con más de diez años de trayectoria profesional a sus espaldas, la periodista ha trabajado para medios tan importantes como Fox Sports, Match TV y Moscow FM.
 
 

Это моя самая-самая любимая фотография (не считая фотографий, где изображены мои бандиты-племянники). На мне: футболка "Манчестер Юнайтед" (не собственность модели). Я тогда делала сюжет, Ферги объявил об уходе. Сегодня это фото здесь в честь матча "Ростова", конечно. Ну и про "Краснодар" тоже не забываю! Моё сердце ❤️сегодня в Манчестере и в Красном. Если будете спрашивать про ставки на эти матчи, скажу сразу: я не понимаю, как можно ставить на что-то, кроме победы и прохода наших клубов дальше по турнирной сетке. Ставки принимаются сами знаете где — ��Leon.ru

Una publicación compartida por Maria Komandnaya (@komandnaya) el


"El sorteo es un momento extraordinario. Millones de fanáticos estarán conteniendo la respiración, esperando que sus sueños se hagan realidad", decía la rusa al sitio web de la FIFA.

 
 

#breaking2

Una publicación compartida por Maria Komandnaya (@komandnaya) el

 
 

С наступающим! Желаю в новом году всегда попадать в яблочко!

Una publicación compartida por Maria Komandnaya (@komandnaya) el


Lineker, compañero de Maria durante la celebración de la gala, ha colaborado en NBC, ESPN y BT Sports.

Tags:

  • maria komandnaya
  • sorteo rusia 2018
  • otras ligas

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