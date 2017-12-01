Maria Komandnaya, la modelo rusa que presentará el sorteo del Mundial

Это моя самая-самая любимая фотография (не считая фотографий, где изображены мои бандиты-племянники). На мне: футболка "Манчестер Юнайтед" (не собственность модели). Я тогда делала сюжет, Ферги объявил об уходе. Сегодня это фото здесь в честь матча "Ростова", конечно. Ну и про "Краснодар" тоже не забываю! Моё сердце ❤️сегодня в Манчестере и в Красном. Если будете спрашивать про ставки на эти матчи, скажу сразу: я не понимаю, как можно ставить на что-то, кроме победы и прохода наших клубов дальше по турнирной сетке. Ставки принимаются сами знаете где — ��Leon.ru
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