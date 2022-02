Marcos Rodríguez sobre el caso “Chalatenango”: “Espero una disculpa por parte del equipo”

Marcos Rodríguez, ex jugador de Chalatenango habló con El Gráfico sobre el comunicado que lanzó el cuadro norteño el pasado viernes 25 de febrero dónde señalan que el volante fue separado del plantel a mediados del Apertura 2021 por salir positivo en un doping y posterior a eso entrar en un proceso legal con el equipo, demanda que terminó ganando el jugador tras el fallo del Tribunal de Arbitraje de la FESFUT.

El jugador mencionó que en la primera vuelta del torneo Apertura, el equipo norteño le hizo prueba de orina a todos sus miembros por órdenes del ex técnico costarricense Ricardo Montoya. En dicha prueba, Rodríguez salió negativo al igual que el resto del grupo. Una semana después, él, junto con otros dos compañeros tuvieron que hacer una nueva prueba dónde el resultado arrojó positivo por “Marihuana”, algo que niega el jugador haber consumido y derivó con la salida de los tres elementos pero con la particularidad de que los otros dos jugadores, cuyos nombres no quiso mencionar firmaron un finiquito en Octubre.

¿Qué comentario tenés sobre el comunicado que sacó Chalatenango dónde muestran su decepción por haber perdido la demanda contra tu persona dónde se te acusa de doping?

“Ellos están enojados porque perdieron la demanda y la FESFUT falló a mi favor. Yo sabía desde el primer momento que me reuní con mi abogado que no me podían hacer eso y por eso decidí demandar y gracias a Dios gané el caso. Ese comunicado que sacaron me hace ver mal y con mi abogado ya estamos preparando una demanda por difamación en contra del equipo y espero una disculpa por parte de ellos”.

¿Cuándo se dio todo el tema del doping y tu separación del equipo?

“En Septiembre nos hicieron una prueba de orina a todo el plantel por órdenes del profesor Montoya. En dicha prueba salí negativo al igual que el resto del grupo pero una semana después nos hicieron una nueva prueba de orina solo a tres jugadores sin decirnos que era de antidoping. Posterior a eso la directiva nos comunicó a mí y a mis otros dos compañeros que habíamos salido positivo y que nos iban a sacar del equipo".

¿Qué sustancia se te acusa de haber usado y dar positivo en la segunda prueba?

La sustancia de la que se me acusó fue “Marihuana”. Yo no hacía esas cosas y me quedé todo el tiempo en la casa club, no puedo decir lo mismo de los otros dos jugadores porque no estaba con ellos. Esas pruebas ni siquiera la hicieron en laboratorio sino que fue ahí en el estadio y nunca presentaron el documento”.

¿Qué les dijo la directiva a ti y los otros dos jugadores?

“La directiva nos dijo que nos iba a separar del equipo y que nos iba a pagar un mes para que firmáramos el finiquito y dejáramos el tema saldado. Los otros dos muchachos aceptaron pero yo me negué porque sabía que no había hecho nada malo”.

¿Estabas al día en Chalatenango cuando fuiste separado de la institución?

“A mí sólo me habían pagado la pretemporada, previo al suceso me debían un mes y medio de salario. Cuando me negué a firmar el finiquito, esperé que se cumplieran los dos meses para iniciar el proceso legal y se comenzó el litigio con Chalatenango y al final gané la demanda”,

¿Por cuánto estás demandando a Chalatenango?

“Chalatenango me debía dos meses previo a la prueba y luego fueron tres meses de actividad del equipo, por lo que me tienen que pagar cinco meses. Ellos ya me pagaron la demanda por el caso que gané pero estoy pensando en demandar por daños morales y difamación por el comunicado que sacaron, es algo que sigo hablando con mi abogado”.

¿Cuándo fue tu último partido con Chalatenango?

“Mi último partido fue ante Alianza en un partido que ganamos 2 a 1. En la siguiente fecha quitaron al profesor Montoya y luego llegó Dowson Prado".

¿Tuviste alguna comunicación con Dowson Prado previo a tu salida o solo manejaste el tema con la directiva?

Tengo entendido que la directiva le comunicó al profesor Dowson la decisión que habían tomado y que él simplemente la aceptó sin ningún problema”.

¿Qué estás haciendo hoy en día, buscas equipo?

El equipo de Tacachico de segunda división se interesó por mí pero no podía firmar con ellos porque seguía inscrito con Chalatenango y ahora que ya se solucionó el problema estoy en pláticas para incorporarme el siguiente torneo ya que se terminó el proceso de inscripción para el Clausura.