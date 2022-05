Marco Verratti : "Cuando veo que Mbappé está en Madrid... ¡me duele el estómago!"

El centrocampista del PSG, Marco Verratti respondió a los lectores de 'Le Parisien' preguntas sobre el futuro de Mbappé, quien es su compañero de equipo y amigo.

Sobre el futuro del astro francés, Marco Verrati reconoció que la decisión de Mbappé causará impacto ya sea que se quede en París o se marche a Madrid.

"Tendrá un impacto en el club sea cual sea su decisión. Es uno de los jugadores más importantes del planeta en este momento, así que todos queremos que se quede aquí. Pero cuando hablo con él, es más bien para reírme. En el fútbol, cuando tienes algo en mente, cuando una decisión está cerca, no hablas mucho de ello", dijo Verrati.

El internacional con la selección de Italia reconoció que no sabe aún la decisión que tomará Mbappé sobre su futuro. "Es su decisión, y la estoy esperando, como tú. Cuando estoy descansando y veo las notificaciones de que Kylian está en Madrid, me da dolor de estómago (risas). Aunque después me diga: 'No te preocupes, estaba de vacaciones. Todos estamos esperando para averiguarlo'".

EL POSIBLE CONSEJO

Verratti fue sincero en decir que "no sería un buen consejero" para Kylian: "No, porque sabe lo que pienso. No sería un buen consejero, al menos no sería objetivo. No pensaría en su bien, sino en el bien de todos aquí en París (risas)", finalizó.