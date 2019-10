Marco Sánchez, DT del Tecla, quedó inconforme con el marcador ante Alianza

El Santa Tecla no aprovechó que Sonsonate cayó en su visita a Limeño para intentar un asalto a la segunda casilla. Tras el empate sin goles ante Alianza, los pericos seguirán terceros en la tabla con 26 puntos.

Ese y otros puntos no dejaron tranquilo al timonel de los verdiazules, Marco Sánchez Yacuta, quien vio frustrado su deseo de ganar en casa a los albos.

"No me voy conforme con el resultado, queríamos sacar los tres puntos. Un triunfo nos hubiera puesto más cerca del primer lugar. Fue un juego difícil y también se valora no perder", matizó el azteca.

Para el timonel tecleño, las dos expulsiones en Alianza, para Narciso Orellana y Rudy Clavel, y una de Santa Tecla, para Alexánder Mendoza, pasaron factura en el partido.

"Hubo un juego atípico por la gente expulsada. No queda más que felicitar a los jugadores por el esfuerzo brindado. Tengo una opinión formada del arbitraje, pero no voy a hablar de eso. Toca pensar en el siguiente juego", apuntó el estratega de escuela americanista.

Sánchez Yacuta también aseguró que tras la primera expulsión del juego, que fue para Orellana, al 41', intentó sacar ventaja a ese jugador de más sobre en el campo.

"Explotamos juego por las bandas. Estuvimos en la cancha de ellos. Jugamos con dos delanteros (Armando Polo y Erick Rivera) y recuperábamos los rebotes, pero desgraciadamente no pudimos marcar el gol", explicó el timonel tecleño.