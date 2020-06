Marco Granado: "Me parece atractivo el nuevo formato del torneo"

El volante mexicano del Once Deportivo, Marco Granado, le dio el visto bueno al nuevo formato de torneo en el que la primera división pretende jugar el Apertura 2020. El certamen se disputaría con un grupo centro-oriente y uno centro-occidente.

Granados, que está en el país desde principios de año tras ligarse al Once Deportivo, asegura que el nuevo formato de competencias beneficiará a los futbolistas por el hecho de que no tendrán que realizar recorridos largos.

"Me parece interesante por el hecho de que los jugadores estarán en mejores condiciones, no viajaremos mucho y vamos a jugar con los equipos que están cerca, así los jugadores podrán recuperar más fácil y estarás mejor para cada partido, me parece que es buena la decisión que se tomó", dijo Granados.

Por otro lado, el futbolista azteca aseguró que aún siente incertidumbre con respecto al inicio del torneo debido a la situación que atraviesa el país con el tema de la pandemia del COVID-19.

"Yo le veo mucha incertidumbre porque un día dicen algo y al otro día dicen otras cosas, al final de cuentas hay que estar preparados para lo que venga, por eso igual, ahora a esperar reglas, para regresar lo más pronto a la actividad. Las cosas son difíciles, más uno estando fuera del país, eso es complicado, el no estar recibiendo un salario", agregó Granados.

Por su parte, el mexicano consideró como una falta de respeto de que la FESFUT haya quitado el título y la partición en la Liga CONCACAF del equipo fronterizo, sin embargo, consideró de que pese a ello, los objetivos del equipos no han cambiado y buscará ser protagonistas del Apertura 2020.

"Fue una falta de respeto para el equipo, la liga y la afición que estaba ilusionada, ahora todo cambia, pero el equipo aún va seguir trabajando, se va seguir preparando para lo mejor y pues igual, buscar la liga, buscar hacer un buen papel y los primeros puestos como en el año pasado", aseguró Marco.

"Queremos hacer las cosas de la mejor manera, porque vamos a tener un buen equipo y buena convivencia con en el torneo anterior", concluyó.

En su primer torneo, Marco Granado jugó un total 663 minutos, disputando ocho de los once encuentros del Once Deportivo.