Marcelo: ''el Valencia jugó como un equipo pequeño''

MADRID, ESPAÑA. Marcelo, segundo capitán del Real Madrid, fue crítico con el Valencia, rival que sacó un punto del estadio Santiago Bernabéu, del que dijo que "jugó como un equipo pequeño" porque paraba el juego para mantener el resultado.

"Le he dicho a Neto que el Valencia es un grandísimo equipo y que estaban jugando como un equipo pequeño, parando el juego todo el tiempo", criticó Marcelo en la zona mixta.

"El empate es una derrota para nosotros. Matemáticamente no es así pero teníamos que haber ganado. Hemos hecho todo lo posible pero no hemos podido. Otras veces haces menos y ganas", añadió.

Para Marcelo el estado físico del Real Madrid es bueno y el pinchazo no se debe al cansancio. "No nos ha faltado gasolina. Tampoco existe la mala suerte. Hemos generado espacios y ocasiones pero esto es fútbol y es lo que hay. Hemos tenido falta de puntería".

En una de las últimas acciones del partido fue derribado dentro del área por Dani Parejo. "No sé si la jugada es penalti pero sí que me toca". Y fue tolerante con los pitos de la afición madridista a Gareth Bale y Karim Benzema. "Yo he sido pitado también. El Bernabéu tiene derecho a exigir a todos".