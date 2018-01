Marcelo Tejeda vuelve al fútbol salvadoreño con el Sonsonate

Desde Uruguay, en charla exclusiva con EL GRÁFICO, el zaguero salvadoreño-uruguayo Marcelo Tejada indicó que este viernes llegará al país para ponerse la camisa del Sonsonate, que será su cuarto equipo en el balompié de El Salvador. Antes jugó para Firpo, Marte y FAS.

Tejeda llegará a las filas cocoteras luego de un paso por el Potencia, de la tercera división del fútbol charrúa.

El defensor central estuvo en FAS en 2016 y luego rescindió contrato para volver a Uruguay. Ahora, ya con el aval del timonel Rubén Alonso, llegará al equipo panza verde.

"Estoy contento y muy agradecido con la oportunidad que me ha dado el Sonsonate. Creo que es un nuevo reto para mí. Sé muy bien lo que se juega Sonsonate en este torneo (permanencia en la categoría). Voy a tratar de aportar mi granito de arena para el Sonsonate", apuntó Tejeda, desde tierras charrúas.

Tejeda indicó que para llegar a las filas cocoteras platicó directamente con Pedro Contreras, presidente de esa representación.

"Me dijo que están ilusionados conmigo y me dijo que Rubén Alonso había dado el aval, así que eso me dio la oportunidad de concretar todo con el presidente. No hubo ningún inconveniente para que este viernes llegue al país", apuntó el charrúa-cuscatleco.

El defensor tiene claro que la competencia por un puesto en la zona central de la zaga será complicada. Sabe que tiene que hacerlo con los nacionales Carlos Carrillo y Giovanni Zavaleta, más el colombiano-nicaragüense Luis Copete.

"Es lindo tener una competencia así por un puesto. Sé que puedo ayudar mucho al equipo. Llego ilusionado. Jugará el que esté mejor", apuntó Tejeda.