Marcelo: "Me gustaría retirarme en el Madrid pero no decido yo"

El próximo 30 de junio, Marcelo se quedará oficialmente sin contrato en el Real Madrid y será libre de negociar con cualquier equipo del mundo, salvo que al final Florentino Pérez lo renueve.

En una entrevista para “El Hormiguero”, el lateral brasileño se pronunció sobre su futuro, también del retiro y de la posible llegada de Kylian Mbappé.

“Estoy muy tranquilo, en el club de mi vida. Tengo en la cabeza jugar hasta que mi hijo crezca y podamos jugar juntos. El futuro no lo sé. Ahora estoy muy tranquilo, tenemos partidos importantes. Soy capitán del mejor equipo del mundo, estoy tranquilo, arropado por mis compañeros”.

Sobre la posibilidad de decirle adiós al fútbol, el defensor de 33 años mencionó lo siguiente: “No pienso más allá. Todo tiene un fin pero no pienso en esto. Quiero seguir toda mi vida aquí, pero no soy yo solo el que decide”.

Hay que recordar que el lateral brasileño es el actual capitán del Real Madrid ya que con la marcha de Sergio Ramos el pasó a liderar el vestuario blanco a pesar de no tener muchos minutos en la eescuadra titular.

“No son privilegios. Es un orgullo ser uno de los capitanes. Una responsabilidad muy grande. Es cierto que como capitán puedo hablarle un poquito más alto al árbitro que no pasa nada”.

Por el momento, el cuadro blanco es líder de la liga con cuatro puntos de diferencia con el Sevilla, siendo el primcipal candidato a llevarse el título 35.

“Tenemos que jugar partido a partido. Sabemos que la Liga es muy difícil, todavía tenemos muchos meses por delante para intentar ganar. Estamos en una buena línea ganando partidos importantes. Somos líderes, pero hay que respetar a los rivales. No es cómo se empieza sino cómo se termina”.

Al jugador del Madrid también se le consultó sobre la vuelta de Champions ante el PSG y una posible lesión de Mbapeé. Acera del jugador galo y la elimnatoria, Marcelo dijo lo siguiente: “¿Sabes lo que va a pasar mañana? Pues ni idea. No hay que desear el mal a ningún jugador. Si ganamos tenemos que ganar por nosotros no por que falte algún jugador o se lesione. Tienen que estar todos los jugadores y que gane el mejor. Por el bien del fútbol. Cuando llegué al Real Madrid no sabía ni que era la Champions”.

Fichaje de Mbappé en el Madrid: “No lo veo porque no se el futuro”.

Ya para finalizar, el ex jugador de Fluminense comentó sobre su relación con Sergio Ramos y la oportunidad de compartir vestuario por 14 años antes de la marcha del jugador español.

“Nunca hablé de esto para el público. Sergio para mí es un hermano mayor, me ayudó muchísimo en mi carrera, dentro del club. Pero hay una cosa que recuerdo, cuando me hizo subir con él a ponerle la bufanda a la Cibeles: ‘Tú subes conmigo a poner la bufanda en Cibeles’. Ese detalle que tuvo conmigo fue brutal. Él es el capitán, no tenía por qué hacerlo. Dice mucho. Llevo siempre esto en el corazón, es un momento suyo, es el capitán quien levanta la copa. La foto dice mucho y le agradezco delante de todos”.