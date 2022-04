Marcelo: “Hoy es día de celebrar, pero nos queda un partido importante”

El brasileño Marcelo, defensa y capitán del Real Madrid, no quiso pensar en el partido del próximo miércoles de vuelta de semifinales de Liga de Campeones frente al Manchester City y aseguró que es “día de celebrar” el título de Liga conseguido tras vencer 4-0 al Espanyol.



“Hoy es día de celebrar, pero sabemos que tenemos un partido importante. Pero no pasa nada si celebramos bien hoy”, dijo tras el partido.



“Una alegría inmensa la verdad. Hemos conseguido ganar la liga lo antes posible y eso es le trabajo de todo el equipo. Trabajo, alegría, sacrificio… un montón de cosas”, valoró.



Un Marcelo que ponderó el hecho de poder celebrar el título con la afición, tanto en el Santiago Bernabéu como más tarde en la fuente de Cibeles, tras no poder hacerlo por la pandemia en 2020: “Celebrarlo con la afición es lo mejor que hay. Hoy si podemos, la fiesta es de ellos. La mayor alegría que un jugador puede tener es celebrar un título con su afición en casa”, comentó.