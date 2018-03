Marcelo Bielsa revisó 1 mil 800 partidos para buscar jugadores

PARÍS, FRANCIA. El argentino Marcelo Bielsa, entrenador del Lille francés, desveló que él y su equipo de trabajo revisaron 1 mil 800 partidos para analizar a los 120 futbolistas propuestos para conformar la plantilla y se consideró peor técnico que Laurent Blanc, exseleccionador francés y antiguo preparador del PSG."A partir de la proposición de Luis Campos (director deportivo), doy mi punto de vista y lo hago revisando 15 partidos de cada jugador (de los 120 propuestos). Eso presupone haber revisado 1.800 partidos (hasta el 31 de agosto). Eso ni lo hago yo en la totalidad ni vemos los 90 minutos", dijo Bielsa, en la rueda de prensa previa al partido entre el Guingamp y el Lille, de la sexta jornada de Liga francesa.El técnico argentino realizó estas declaraciones cuando le preguntaron sobre la salida de uno de sus asistentes, el portugués Joao Sacramento, al que elogió profesionalmente en un extenso discurso, pero del que dijo haber prescindido por haber decaído el trabajo dentro del equipo.También le cuestionaron sobre la calidad de los entrenadores franceses en un momento en el que la Liga local cuenta con varios técnicos extranjeros."No debería pertenecer a la Liga, hay perfectamente nombres propios que no están dirigiendo y son nacionales que son mejores de lo que como yo me considero (...) Por poner un ejemplo (Laurent) Blanc no dirige y yo sí. Considero que él es menor que yo. No es que lo considere es que lo ha demostrado", indicó.El Lille, que ha sido campeón de Francia en cuatro ocasiones y seis de la Copa, ha comenzado el campeonato en baja forma, con cinco puntos en otras tantas jornadas, y fue cuestionado por un periodista sobre una supuesta impaciencia de los hinchas."Lo interpreto al público como comprensivo y colaborador con el equipo", respondió el entrenador argentino, quien ahondó su réplica al periodista con dosis de sarcasmo.