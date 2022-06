Marcelo Arévalo: “Soy muy afortunado de estar viviendo esto”

Marcelo Arévalo logró lo que venía buscando hace mucho tiempo y se coronó como campeón del Roland Garros en dobles masculino junto con el neerlandés Jean Julier Rojer.

El tenista salvadoreño fue el más emocionado al obtener el título y corrió por todo el estadio luciendo la bandera de El Salvador y abrazándose con su familia.

Ya en la ceremonia de premiación, el sonsonateco agradeció a todos los involucrados del torneo incluyendo a sus rivales Dodig y Kracijek a quienes los consideró como “grandes rivales”.

“Ustedes son unos rivales increíbles, tuvimos suerte en sacar este partido y somos muy afortunados de haber ganado este partido y estar viviendo esto”, dijo Chelo.

El cuscatleco también se tomó unos minutos para rendirse a los organizadores y a las personas involucradas en uno de los torneos más importantes del tenis como el Roland Garros, torneo en el cual lo más lejos que había llegado era la fase de octavos de final.

“Quiero agradecer la atmósfera que se vivió en este estadio y agradecer a todos los involucrados en el Roland Garros desde los árbitros hasta los recogepelotas. Gracias París, gracias, Roland Garros”, expresó Arévalo.

Ya sobre el final le dedicó unas palabras a su esposa que estuvo en el estadio y también a sus padres a quienes le mandó un mensaje emotivo hasta El Salvador.

“Gracias por siempre confiar en mí. Mi esposa siempre me decía que iba a ganar un Grand Slam y ella me motivaba. Por último, quiero agradecer a todas las personas de El Salvador que me acompañaron y esto va para mis papás que lo están viendo por la tele pero ellos son la razón por la cual estoy acá”, agregó el tenista salvadoreño.