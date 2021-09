Marcelo Arévalo: “Sabíamos que podíamos jugar bien”

El tenista salvadoreño, Marcelo Arévalo y su compañera mexicana Giuliana Olmos quedaron como subcampeones del Grand Slam luego de caer 7-5 y 6-2 ante el estadounidense Joe Salisbury y la inglesa Desirae Krawczyk.

Arévalo comentó que llegaban con una gran ilusión a la final del US Open a pesar de se rla primera vez que jugaba con olmos en toda su carrera.

“Sabíamos que podíamos jugar bien y lo demostrmos llegando hasta la final con Giuliana”, dijo Arévalo.

Marcelo Arévalo y Giuliana Olmos en la final del US Open

Para este US Open, Arévalo venía como vigente campeón de dobles masculino en el ATP 250 de Winston-Salem mientras que Olmos estaba entre las mejores del ranking.

“Yo comencé a ver el ranking y empecé a ver a quien le podía preguntar y ahí vi que estaba Giuliana entre las mejores del mundo”, comentó Marcelo.

‘Chelo’ recapituló como se dio la oportunidad de hacer equipo con la tenista mexicana y la manera como se contactó con ella.

“Le mandé un mensaje por instagram, bueno primero como un like como todo comienza y luego de un par de días donde creo que se hizo la difícil, me contestó y me dijo que jugaría conmigo que creía que podía ser divertido y acá estuvimos en la final”, agregó el tenista salvadoreño.