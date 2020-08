Marcelo Aimar no seguirá más con el Santa Tecla

La crisis que ha generado la pandemia del Coronavirus a nivel mundial ha provocado que el mediocampista argentino Juan Marcelo Aimar no pueda seguir con el plantel de Santa Tecla por tener cerrado el aeropuerto internacional de Ezeiza de la ciudad de Buenos Aires por lo que no hay vuelos comerciales que lo puedan trasladar hacia El Salvador e incorporarse al equipo verdiazul para encarar el Apertura 2020.

Es así que el jugador de 31 años alcanzó un acuerdo hace unas semanas con la dirigencia tecleña para rescindir su contrato deportivo de un año y tener la libertad de firmar con cualquier equipo argentino que lo requiera, así lo explicó el propio jugador desde Playosa, su ciudad natal.

"Hace dos o tres semanas los directivos de Santa Tecla me comunicaron la noticia de rescindir mi contrato de un año por todo lo que ha generado el tema del Coronavirus y a la vez que si no podía viajar por el tema de la pandemia yo había firmado también lo que era el tema del finiquito a fin que Santa Tecla no tuviera problemas a la hora de inscribirse para la nueva temporada", explicó telefónicamente el jugador gaucho a Deportes LPG.

Aimar jugó un total de 10 partidos con la camiseta verde y azul de Santa Tecla en el Clausura 2020 y solamente pudo anotar un gol tras llegar al equipo tecleño en el torneo anterior tras no jugar el Apertura 2019 y retornar a su natal Argentina luego de regresar por segunda vez en su carrera a las filas de FAS donde jugó 62 partidos y anotó un total de 11 goles.

"Es la primera vez que me sucede algo así en mi carrera, medio duro o medio raro, son cosas que uno no está sujeto a esto, sabía cómo era el tema de la pandemia, la dirigencia de Santa Tecla nos habían pedido paciencia para ver el tema del inicio del torneo y retornar a El Salvador, pero ellos tomaron esa decisión, lo acepto y no hay más que decir", admitió el futbolista cordobés quien deberá ahora que está como agente libre de buscar equipo en su tierra natal aunque admite que será muy difícil por la situación sanitaria que están viviendo en Argentina.

"No es fácil tomarlo en cuenta, me vine con la ilusión de haber firmado por un año más, en un gran club, estaba satisfecho con lo que me había ido en Santa Tecla pero habíamos hablado antes con la directiva por si estas cosas sucedieran, es entendible y a la vez complicada, entiendo a los dirigentes por la dirigencia, es duro quedarse sin trabajo pero hay que comprender que el tema de la pandemia es impredecible y nos puede suceder de nuevo si habríamos retornado, en lo económico es también entendible y hay que aceptarlo como tal", acotó.

SU FUTURO

Marcelo Aimar se hace la idea que su carrera debe continuar y aunque sus deseos es salir nuevamente de La Playosa y recalar en la liga salvadoreña debe aceptar que la realidad sanitaria lo obligará a buscar algún club argentino para no seguir parado en lo que resta del año 2020, más ahora que hubo una luz de apertura del fútbol argentino.

"Hoy (martes) salió la noticia que los equipos de primera división comenzarán con los entrenamientos, previo a todos los test sanitarios y después se verá viendo. Creo que dos semanas después la Nacional B que son los equipos de la segunda división podrán iniciar a los entrenos y 15 días más serán los clubes de la Federal A y la Primera B Metropolitana que sería como la tercera división, los que abrirán. Buscaré la mejor opción a fin de no quedarme parado en lo que resta del año", destacó.

Pese a todo, Aimar confiesa que desde que retornó a la Argentina en un vuelo humanitario junto a su ex entrenador, Osvaldo "Pichi" Escudero en mayo pasado no ha dejado de entrenar a fin de no perder su estado físico.

"La idea es seguir entrenando y ver qué sucederá en este año; no sé en qué división podría jugar, eso se maneja acá de otra manera, la idea es no quedarme parado en este año los próximos días si sale una oportunidad por acá lo tomaré", explicó el jugador quien se mantiene unido a su familia en su lucha por estar al margen de todo contagio de la pandemia.

"Mi familia ha estado bien de salud, cuidándonos, siguiendo el protocolo sanitario y a Dios gracias todos en la familia estamos bien, alejados de la pandemia."

Desde que retornó a la Argentina hace ya casi dos meses, Marcelo Aimar mezcla su tiempo entre los entrenamientos y su rol como emprendedor, ayudando en el negocio familiar el cual lo mantiene ocupado gran parte del día.

"El negocio familiar se llama 'Los Aimares', es un restaurante estilo buffet, es gastronómico ubicado en el interior de la Provincia de Córdoba, en un pueblo llamado La Playosa, en realidad está toda la familia en el comedor, todos hacemos de todo, preparar comida, en el tema del delivery, preparo los paquetes y uno de mis hermanos se encarga de llevarlos, salgo a realizar las compras de las cosas que debemos utilizar, cocinando", explicó con emoción.

Sobre la manera en que se ha desarrollado la pandemia del COVID-19, el ex jugador de FAS y Santa Tecla admite que "está complicado, está prohibido ir a otro departamento o provincia, acá exigen mucho el tema de los permisos, las autoridades piden muchas cosas, de Córdoba hacia Buenos Aires es difícil ir porque la capital es una zona roja por el virus y hay que acatarlo."