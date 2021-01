Marcelino: "Con un Messi en plenitud es más difícil contrarrestar al Barca"

Una de las opciones para el t'ecnico del Athletic Club es: "limitar al máximo la participación de Messi" porque con el astro argentino "en plenitud es más difícil contrarrestar" al equipo azulgrana.





"En la final de la Supercopa el Barcelona nos generó muy pocas ocasiones de peligro. Es cierto que Messi estaba renqueante. Su participación en el juego no fue tan determinante como en San Mamés -diez días antes en LaLiga- y tenemos que intentar que no lo vuelva a ser", subrayó el técnico en la rueda de prensa previa al partido.





Marcelino añadió que no van a realizar un marcaje individual a Messi porque eso supondría "variar los conceptos de juego" del Athletic, pero sí van a necesitar "estar atentos a su zona de acción cuando intervenga y a los posibles pases".





"Hay una serie de acciones que el Barça repite asiduamente y que que intentamos defenderlas. A veces lo conseguimos y otras no, pero intentaremos que tenga la menor participación posible y cuando lo haga que sea lo más limitado posible en tiempo y espacio", dijo.





"Tenemos noventa minutos para pegarnos una paliza tremenda e intentar ganar. A eso vamos", apostilló un Marcelino "optimista" de cara a romper la racha de 19 años sin ganar que acumula el Athletic en el Camp Nou y la suya propia, que nunca ha derrotado al equipo barcelonista en competición liguera.





"Si la racha del Athletic es mala, de la de entrenador ni hablamos. Afrontamos cada partido con optimismo, valentía y decisión. Venimos de competir en dos partidos contra ellos. En el primero fueron superiores y en el segundo lo fuimos nosotros. Vamos con la máxima ilusión de traer resultado positivo", incidió.





Acerca de su equipo, Marcelino avanzó que recuperará a Iñigo Martínez, baja en los tres últimos encuentros por problemas musculares, pero no así a un Mikel Balenziaga a quien todavía le da "unos días más de recuperación" de la sobrecarga muscular que tiene en la pierna derecha.





Por último, el de Villaviciosa admitió que el rendimiento que ha ofrecido el Athletic desde que se hizo cargo del equipo "supera lo que tenía en la cabeza" cuando llegó a Bilbao hace menos un mes y añadió que "la capacidad de asimilación" de los futbolistas al trabajo "ha sido óptima".





"En mi cabeza no estaba ofrecer este rendimiento. Hicimos partidos extraordinarios antes rivales de una entidad muy grande y asentar esas bases es lo que nos puede dar mayor regularidad. La capacidad, el esfuerzo, el entusiasmo, la ambición de los jugadores es lo que nos ha traído hasta aquí", insistió.